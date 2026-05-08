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在立法院卡關已久的國防特別條例，今（8）日終於三讀通過，藍白挟人數優勢拋下1.25兆政院版本，通過7800億特別預算來強化我國的防衛韌性及不對稱戰力。下禮拜「川習會」將在中國舉行，日前傳出美方盼台美軍售案盡快定案，不想讓「台灣」議題成為美中會面的談話重點，最後底線是8千億。雖然最終通過的版本雖比美方預期低一些，但也不是一開始國民黨喊的「3800億+N」，這樣的結果是否會讓美中對台灣議題的態度有所轉變？對此，學者認爲這是工作幕僚層級的話題，「軍購金額」不是川普、習近平會討論的重點，但台灣應先設想「美國減少對台軍售」的後果與解方。政大外交系教授黃奎博接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，美國國務卿盧比歐已經明確指出，他預期台灣將成為川習會重要議題，台灣需先料敵從寬，設想較不利的情況。因為川普最近談及川習會的反應，都屬於正面善意，所以若美國再度重申「不支持台獨」又或是更進一步的「反對台獨」，民進黨政府該怎麼應對。黃奎博提醒，「台灣不得不小心美國和中國大陸在檯面下達成共識，同意減少對台軍售，又或是不那麼積極地幫助我們有意義的參與國際空間」。這時，兩岸的政治溝通協商將會是關鍵。台灣的軍事能力相較於中國屬於弱者，因此應該發展不對稱戰力，追求一個適當的嚇阻能力，但這依舊無法讓台灣的軍事能力和解放軍實力畫上等號。即便美國持續協助台灣，也難以取得軍事平衡、優勢，屆時就必須倚重政治面向來處理兩岸問題。黃奎博認為，兩岸軍事緊張是政治因素導致，若川普真的決定少賣台灣軍事武器，兩岸關係的政治問題就需要用政治解決，而不是過於重視純靠軍事的解方。屆時兩岸關係亟須想辦法重啟政治溝通，才可能有效化解兩岸緊張的對峙關係。