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▲內埔警分局啟動護農專案，加強檳榔及高經濟作物產區巡邏勤務。（圖／記者莊全成翻攝）

屏東縣百香果及檳榔陸續進入採收季，其中九如鄉藍星百香果近日在北部共同運銷市場拍賣價格創下每公斤350元新高，也讓高經濟農作物成為宵小覬覦目標。為防範農產遭竊，里港警分局與內埔警分局同步啟動護農防竊勤務，全面強化巡邏與犯罪預防措施。里港警分局九如分駐所特別前往果園、百香果產銷班及合作社進行防竊宣導，提醒農民加強巡視果園周邊環境，妥善設置照明及監視設備，並留意可疑人車動態。警方除增加夜間巡邏班次，也針對重要果園區域及聯外道路加強巡守，並結合守望相助隊及產銷班力量，共同守護農產安全。此外，警方也運用無人機巡視偏僻果園及產業道路，即時掌握周邊狀況，提升巡防效率。內埔警分局則同步啟動「護農專案」，針對檳榔、香蕉及百香果等高經濟農作物，加強重點時段巡邏及熱點區域警力部署，並結合社區巡守隊共同聯巡，防制農產竊盜案件發生。