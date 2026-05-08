美國總統川普（Donald Trump）預計14日至15日出訪北京，與中國國家主席習近平會晤，不過目前美國有多少企業高層隨行訪中，華府內部仍在討論。外媒分析，川普是華府「對中最大鴿派」，但華府內部鷹派認為中國投資將對美國國安構成威脅。
美國政治媒體Politico報導，白宮就訪中代表團規模展開了數週的討論，這反映出川普政府內部長期以來對於「應在多大程度上鼓勵私營部門與最大經濟對手往來」的路線爭議。白宮已開始向企業高層發送邀請函，邀請他們參與下週川普與中國領導人習近平首腦峰會的周邊活動。
川普訪中團帶多少人？企業高層苦等邀請函
據兩位聽取白宮簡報的知情人士透露，行政官員近幾週曾傳閱一份擬邀請約24家企業高層參與的草擬名單。然而，包括美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在內的部分官員，極力主張將名單縮減至約原本的一半。
代表270多家企業的美中貿易全國委員會（US-China Business Council）會長譚森（Sean Stein）表示，「總統再過大約一週就要專機啟程了。但在出訪前一週……許多執行長還在苦等自己是否能隨行的消息。好幾位執行長得到的答覆是：『嗯，你也許會收到邀請。』」
川普就是對中最大鴿派 鷹派憂中國投資危及國安
Politico指出，圍繞商界代表團的角力，是川普政府試圖在美中商業關係上取得微妙平衡的最新跡象。川普一方面渴望炫耀與外國達成巨額且吸睛的投資協議，但另一方面，華府已經有共識，認為中國投資對美國國安造成威脅。
一位接近白宮的知情人士透露，「川普政府裡最大的對中鴿派就是總統本人。他一直以來都專注於與中國達成交易，這就是他的本色——他想要一筆交易。」
中國官方預計在川普訪中期間拋出誘人的商業大單，以換取美國在關稅或其他貿易限制上的讓步。川普的北京行正演變成一場高風險測試：測試他究竟願意在多大程度上傾斜於商業導向的「美中交易」，以及他是否願意承受國內隨之而來的政治反彈。
豪華商業團恐削弱對中壓力 半導體汽車是關鍵議題
知情人士指出，格里爾堅持縮減商界代表團規模，反映出其擔心如果代表團充斥著明星級執行長，可能會削弱政府在與中國進行經濟競爭上的核心論述，或者造成要求美方在商業上做出妥協的壓力，而這與國家安全議程背道而馳。與此同時，美國駐華大使珀杜（David Perdue）數月來則一直在推動讓更多私營部門參與總統的出訪。
半導體准入預計將是習近平下週在北京關注的重點之一，而汽車銷售則可能成為更大的政治皮球。川普本人曾於2018年對中國進口汽車徵收25%的關稅；其繼任者拜登則將中國電動車的關稅大幅調高至100%。在川普政府內部，一些顧問也正極力促使總統在汽車等中國進口商品，以及高端半導體與相關技術等美國出口商品上維持限制。
文章來源:‘The biggest China dove in the administration’: Trump to test limits of dealmaking in Beijing
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川普訪中團帶多少人？企業高層苦等邀請函
據兩位聽取白宮簡報的知情人士透露，行政官員近幾週曾傳閱一份擬邀請約24家企業高層參與的草擬名單。然而，包括美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在內的部分官員，極力主張將名單縮減至約原本的一半。
代表270多家企業的美中貿易全國委員會（US-China Business Council）會長譚森（Sean Stein）表示，「總統再過大約一週就要專機啟程了。但在出訪前一週……許多執行長還在苦等自己是否能隨行的消息。好幾位執行長得到的答覆是：『嗯，你也許會收到邀請。』」
川普就是對中最大鴿派 鷹派憂中國投資危及國安
Politico指出，圍繞商界代表團的角力，是川普政府試圖在美中商業關係上取得微妙平衡的最新跡象。川普一方面渴望炫耀與外國達成巨額且吸睛的投資協議，但另一方面，華府已經有共識，認為中國投資對美國國安造成威脅。
一位接近白宮的知情人士透露，「川普政府裡最大的對中鴿派就是總統本人。他一直以來都專注於與中國達成交易，這就是他的本色——他想要一筆交易。」
中國官方預計在川普訪中期間拋出誘人的商業大單，以換取美國在關稅或其他貿易限制上的讓步。川普的北京行正演變成一場高風險測試：測試他究竟願意在多大程度上傾斜於商業導向的「美中交易」，以及他是否願意承受國內隨之而來的政治反彈。
豪華商業團恐削弱對中壓力 半導體汽車是關鍵議題
知情人士指出，格里爾堅持縮減商界代表團規模，反映出其擔心如果代表團充斥著明星級執行長，可能會削弱政府在與中國進行經濟競爭上的核心論述，或者造成要求美方在商業上做出妥協的壓力，而這與國家安全議程背道而馳。與此同時，美國駐華大使珀杜（David Perdue）數月來則一直在推動讓更多私營部門參與總統的出訪。
半導體准入預計將是習近平下週在北京關注的重點之一，而汽車銷售則可能成為更大的政治皮球。川普本人曾於2018年對中國進口汽車徵收25%的關稅；其繼任者拜登則將中國電動車的關稅大幅調高至100%。在川普政府內部，一些顧問也正極力促使總統在汽車等中國進口商品，以及高端半導體與相關技術等美國出口商品上維持限制。
文章來源:‘The biggest China dove in the administration’: Trump to test limits of dealmaking in Beijing
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