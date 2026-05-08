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市場傳出，由於台積電先進製程產能持續吃緊，2奈米訂單能見度已排到2028年，超微也開始尋求更多產能來源，降低對單一供應商的依賴，正與三星電子洽談2奈米製程合作，可能把下一代AI處理器與加速器部分訂單交由三星代工。根據韓媒《EDaily》報導，超微執行長蘇姿丰3月訪問韓國，並參觀三星位於平澤的晶圓代工廠後，雙方開始加速討論2奈米晶片訂單，相關結果有機會在近期明朗。超微近年積極搶攻AI資料中心市場，旗下CPU與GPU產品接單動能強勁，但供應吃緊也成為未來幾年必須面對的挑戰。過去超微高度依賴台積電先進製程與封裝技術，不過，由於台積電產能吃緊，分散代工來源已成為超微維持成長動能的重要選項。除了三星，英特爾也積極爭取AI晶片代工訂單，並以14A、18A-P與EMIB等製程及封裝技術吸引客戶。對三星而言，若能成功拿下超微2奈米訂單，將有助提升外界對其先進製程的信心。但市場普遍認為，良率與量產穩定性仍是追趕台積電的關鍵，目前三星更像是台積電之外的「備援方案」，而非完全取代台積電。