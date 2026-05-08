我是廣告 請繼續往下閱讀

▲檢查時小黃家蟻仍然活著，所幸和螞蟻拔河數分鐘後，螞蟻體內水分開始蒸發逐漸死亡，隨後使用眼科小鑷子將其取下。(圖／達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭提供)

隨著近期氣溫逐漸升高，許多昆蟲開始活躍，達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭今(8)日特別提出一起案例提醒民眾注意昆蟲可能對眼睛的危害，洪啟庭指出，高雄有位8歲小男童因為左眼劇烈疼痛檢查後發現有隻長約2.5毫米的小黃家蟻侵入左眼，治療過程中還發現男童臉上還黏有餅乾屑，洪啟庭推測螞蟻是循著香味爬到男童臉上並入侵眼睛，所幸經治療後無大礙！洪啟庭表示，男童的眼睛是屬於「兔眼」，也就是醫學上眼睛閉起來時無法完全密合的案例，於是，螞蟻就利用顎部咬住眼皮，嘗試進入眼睛裡，進而引起異物感與疼痛撕裂感。檢查時小黃家蟻仍然活著，除了使用顎部的口器捉住下眼皮皮膚和睫毛，同時腳隻末端的跗節爪也幫忙抓住學童皮膚，以求固定而不滑落，所幸和螞蟻拔河數分鐘後，螞蟻體內水分開始蒸發逐漸死亡，隨後使用眼科小鑷子將其取下。經詳細檢查發現，男童下瞼結膜明顯充血，翻開上眼皮也有球結膜與結膜穹窿毒性反應，眼眶旁也有小紅疹，出現搔癢感。會有此情形，和螞蟻的「生物鹼」有關係。另外也可能有很少數「蟻酸」成分。於是洪啟庭也建議給予冰敷眼皮，可避毒性的擴張、也可以減少疼痛；同時給予眼藥水來避免發炎與感染。所幸三天後，一切症狀均獲改善，視力與解剖構造，均無影響。洪啟庭認為，小黃家蟻是我們身邊的常客，一不小心就會被叮咬而疼痛與產生紅疹、嚴重者會出現呼吸困難、心悸、過敏性鼻炎等。而驅除的方法如只用噴霧殺蟲劑只是一時，因為其「分巢」特性，反而驚動巢穴而迫使牠們搬家，反而會越噴越多。最好是使用使用含有硼砂等成分的餌劑，讓工蟻把毒藥搬回巢穴，才能真正根除。若投藥效果不彰，可能螞蟻已經在樓層間穿梭，最好聯繫除蟲公司協助。