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▲申惠善在紅毯時「露點」，掀起許多網友討論。（圖／翻攝自chzzk）

第62屆百想藝術大賞今（8）晚在首爾COEX D廳盛大舉行，而透過《莎拉的真偽人生》入圍本屆視后的申惠善也準時來到現場，不過走紅毯時，疑似因為禮服太重，導致服裝多次滑落胸口，甚至露出了2塊黑色圓形胸貼，在網路上掀起討論。申惠善今晚穿著一襲黑色緊身馬甲禮服踏上紅毯，沒想到在拍照過程中，胸口卻疑似禮服不合身、重量太重，開始鬆脫下滑，直播中她不斷用手調整服裝，但仍然沒辦法把禮服定在胸口上，2塊黑色胸貼也因此曝光，讓不少觀眾瞬間看傻。因為紅毯過程是全程直播放送，因此片段曝光後迅速在社群瘋傳，網友紛紛標示「衣服真的太危險了」、「造型師今晚睡不著了」、「看得我都替她緊張。」雖然發生服裝小插曲，不過申惠善的過人演技才是最重要的，她本次現身百想是為了角逐放送部門最佳女主角獎，她憑藉韓劇《莎拉的真偽人生》入圍視后，並與林潤娥、朴寶英以及金高銀等實力派女星同場競爭，是得獎有力候選人之一。