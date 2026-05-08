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立法院今（8）日三讀通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，最終通過藍白黨團提出的7800億元對美軍購版本，延宕近半年的預算終於取得進展。對此，總統賴清德晚間在臉書發文表示，這次修法讓包括海馬士多管火箭系統在內的多項關鍵裝備得以推進，是歷經六個月溝通後「不容易的一步」，也向長期關注國防議題的國人表達感謝。賴清德強調，目前通過的對美採購部分僅是「第一步」，而非完整的答案。他指出，該條例涵蓋的七大防衛能力具有整體性與不可分割性，但目前三讀版本中，關於無人機國產、國防供應鏈建立、指管與決策輔助系統、台美共同研發等關鍵項目仍未被完整納入。他直言，這些能力並非附屬項目，而是建立不對稱戰力與持久作戰能力的關鍵環節，任何一個缺口都可能影響整體防衛的完整性。針對朝野僵局，賴清德呼籲，在守護國家安全目標上不應有歧異，以韓國、日本及菲律賓為例，指出周邊國家都已在最短時間內朝野一致通過軍事強化計畫，他期待國會能在現有的基礎上持續合作，加速建構完整的七大防衛能力，不要讓台灣的關鍵戰力出現遺漏，以應對日益升高的區域威脅，避免增加國人共同承擔的安全風險。