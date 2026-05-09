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5/9媽祖誕辰！祭拜媽祖供品怎麼準備？

▲媽祖誕辰祭拜供品與參拜禮節也有不少細節，包括水果數量宜單數、不可使用假花、插香建議使用非慣用手等。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

▲祭拜媽祖建議避開多籽水果，其中釋迦更因外型類似佛祖頭部，是供品中的地雷水果。（圖／記者林怡孜攝）

祭拜媽祖6大禁忌一次看！踩地雷對神明不敬

▲每逢媽祖誕辰，全台各地媽祖廟常舉辦遶境、進香或出巡活動，也形成知名的「三月瘋媽祖」現象。許多信徒則會在當天前往宮廟祭拜，希望祈求事業順利、家庭平安與身體健康。（圖／鹿港天后宮提供）

媽祖生日「3生肖」一定要拜！財運全面大爆發

▲小孟老師分析，生肖蛇有望迎來偏財與獎金運，生肖猴則容易獲得貴人相助，生肖雞的桃花運也可能明顯提升。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

媽祖誕辰（媽祖生）今（9）日登場，不少信眾也準備前往廟宇替媽祖祝壽。命理師楊登嵙表示，最佳祭拜時段為早上7點日出後至下午3點前，象徵迎接吉祥與新生。除了清茶、鮮花、發糕、紅龜粿等常見供品外，也有不少水果與供桌擺設禁忌要注意。同時，命理專家小孟老師也點名生肖蛇、猴、雞，在媽祖生日當天參拜，有望提升財運、貴人運與感情運。1.清茶：媽祖偏愛清茶，可準備三杯茶水，或供奉整包茶葉表達敬意。2.鮮花：鮮花數量需成雙成對，象徵喜氣、圓滿與興旺。3.發糕：有步步高升、財運提升的吉祥寓意。4.麵線：象徵長壽綿延，也代表祈求平安順遂。5.素牲：建議以麵粉、豆製品或洋菜製成素三牲，避免葷食。6.水果：可準備3至5樣帶有吉祥寓意的單數水果，像是鳳梨、蘋果、香蕉、橘子等。7.紅龜粿：象徵添壽、添福氣，也是常見傳統供品。8.紅湯圓：可準備3碗，寓意圓滿與增進好人緣。9.菜碗：供奉數量須為雙數，葷素皆可，但務必要全熟。10.化妝品和保養品：因媽祖為女性神明，也有人會供奉粉底、口紅、指甲油等用品。11.金紙：可準備四色金，包括大百壽金、壽金、刈金與福金。1.水果數量以單數為佳，例如1、3、5顆，避免雙數。2.應避免多籽水果，像是芭樂、番茄等，民俗上認為容易象徵雜念與不潔。3.氣味過重或刺激性較高的食物，例如榴槤、檸檬等，也不適合祭拜。4.釋迦因外型類似佛祖頭部，被視為對神明不敬。5.避免準備空心麵包，民俗認為代表「無心」。6.切忌擺放假花。若希望事業運提升，可準備象徵節節高升的「開運竹」；想求財可選擇象徵銀兩的「銀柳」；若希望獲得貴人幫助，可準備百合花；至於繡球花、桃花、文心蘭等，則有助感情與桃花運。1.進出廟宇時，需遵循「龍邊進、虎邊出」原則，也就是面對廟門時右進左出，同時切記不可踩踏門檻。2.進香參拜時，服裝與儀態也需注意，避免穿著過度暴露，或披頭散髮、戴墨鏡。3.正式參拜前，應先於廟埕向天公祭拜，再進入正殿向媽祖請安，遵循傳統禮俗。4.插香時建議使用非慣用手，右撇子可用左手、左撇子則用右手；若香火過旺，應以手輕搧熄，避免直接用嘴吹。5.供桌擺設通常由內而外依序為香爐、茶水、糕點，最後才放鮮花與水果；在家設置香案前，也要先整理周邊環境，避免雜亂影響祭拜莊嚴感。6.不可在供桌附近晾曬襪子、內衣褲等貼身衣物，參拜過程也避免大聲喧嘩。另外，小孟老師也點名3個生肖，若能在媽祖生日當天誠心參拜，有機會迎來財運、桃花與事業運同步提升。生肖蛇被點名是當天財運最旺生肖，不論正財或偏財都有不錯表現，只要積極努力衝刺工作業績，就有機會獲得獎金、分紅，甚至迎來意外之財或中獎好運。生肖猴在媽祖生日參拜後，有望吸引貴人靠近，不論朋友、主管或同事，都可能成為助力，事業運與升遷運勢也有機會同步提升。生肖雞參拜媽祖前，建議先整理好儀容，有助提升感情運勢，單身者甚至有機會拉近與心儀對象距離，增加脫單機會。