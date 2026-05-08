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立法院今（8）日三讀通過《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例》，歷經近半年的朝野溝通，為對美軍購等重要戰力得以推進。總統府強調，這套條例涵蓋的「七大防衛能力」具有不可分割的急迫性，雖然跨出了第一步，但仍有多項國防自主委製與台美共同研發項目未過關，總統期待國會朝野能再接再厲，不讓任何關鍵戰力被遺漏。行政院針對通過規模表示關切，發言人李慧芝坦言，立法院通過的7800億元版本與政院原先規劃的1.25兆元有顯著落差。政院版原核心在於「台灣之盾」、「AI 擊殺鏈」及「國防自主」三塊拼圖，但三讀版本卻缺漏了無人機、AI 輔助系統及非紅供應鏈布局等內容。行政院呼籲，這些技術不僅關乎前線防衛，更涉及國內產業量能升級，強化國防自主的需求刻不容緩，後續將持續以合法合憲方式爭取。府院雙方一致表示，雖然本次通過對美軍購部分條文解決了燃眉之急，但面對區域威脅持續升高，完整的防衛體系不應有所缺漏。府院同步點名「無人機國產」、「國防供應鏈」等關鍵能力仍待補足，並呼籲朝野應參考日、韓、菲等國朝野一致強化國防的趨勢，共同守護國家安全與民主自由的生活方式。