28歲中國男神張凌赫以古裝劇《逐玉》中「謝征」一角人氣狂飆，IG一個月內追蹤數暴漲超過400萬，粉絲國籍遍及全球，不定時親自「翻牌」的他，近日被粉絲問「你跟星星有什麼不同」，張凌赫反撩功力了得，親自回覆「我能和星星說話，比如現在」，把仰望自己的粉絲反比喻為天上的星體，讓眾粉大呼：「浪漫爆擊！」甚至有人興奮到爆粗口。
張凌赫被女粉絲撩 他神比喻反撩回去
張凌赫今（8）日在IG上傳公益紀錄片《凌探未來》的拍攝花絮照片，一名外國女粉絲留言：「你跟星星有什麼不同？」張凌赫看到該條留言，親自回覆：「我能和星星說話，比如現在。」反將粉絲形容是星星，帶有詩意的回應短時間吸引超過4000人按讚。
此外，有韓國網友以韓文留下：「你不管做什麼都好看！」張凌赫直接用中文回覆：「你們也是～」其他網友一秒被融化，紛紛表示：「看到回覆瞬間爆粗口，感動到哭」、「每一個粉絲都覺得自己的偶像是天上至高無上的星星，凌赫卻輕輕地接過去」、「那你就是我們的宇宙」、「哥哥你什麼意思，我不活了！」
張凌赫翻牌台粉 親回疊字加表情符號
張凌赫上個月中發布一系列逗弄小狗的照片，有台灣粉絲在留言區開玩笑問：「要不要一起遛狗？」沒想到，居然引來張凌赫本人以疊字回應：「我還沒狗狗！」並附上一個張大眼睛和嘴巴的表情符號，間接澄清照片中的小狗只是借來拍攝，呆萌又親民的反應讓粉絲情緒激動，「現在去當那隻狗還來得及嗎？」、「你不要這樣子，很討厭！」
张凌赫IG
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張凌赫今（8）日在IG上傳公益紀錄片《凌探未來》的拍攝花絮照片，一名外國女粉絲留言：「你跟星星有什麼不同？」張凌赫看到該條留言，親自回覆：「我能和星星說話，比如現在。」反將粉絲形容是星星，帶有詩意的回應短時間吸引超過4000人按讚。
此外，有韓國網友以韓文留下：「你不管做什麼都好看！」張凌赫直接用中文回覆：「你們也是～」其他網友一秒被融化，紛紛表示：「看到回覆瞬間爆粗口，感動到哭」、「每一個粉絲都覺得自己的偶像是天上至高無上的星星，凌赫卻輕輕地接過去」、「那你就是我們的宇宙」、「哥哥你什麼意思，我不活了！」
張凌赫上個月中發布一系列逗弄小狗的照片，有台灣粉絲在留言區開玩笑問：「要不要一起遛狗？」沒想到，居然引來張凌赫本人以疊字回應：「我還沒狗狗！」並附上一個張大眼睛和嘴巴的表情符號，間接澄清照片中的小狗只是借來拍攝，呆萌又親民的反應讓粉絲情緒激動，「現在去當那隻狗還來得及嗎？」、「你不要這樣子，很討厭！」
张凌赫IG