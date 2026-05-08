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立法院今（8）日經過朝野表決，通過藍白提出的7800億元軍購案，結束數月來黨內分歧。對此，孫文學校總校長張亞中發表看法，認為這場鬧劇不僅口水橫飛、互扣紅帽子，最後結果卻僅比原先討論的金額微減200億元。他直言，所謂的「路線大戰」最終竟成了平庸的「數學問題」，黨中央的殺價能力甚至不如菜市場的大媽，這場戲演到最後，只是在競標誰比較會演，根本沒有為國人看緊荷包。張亞中指出，在整個軍購審議過程中，幾乎看不到關於國防戰略的實質辯論，各界關心的武器安全收益、是否符合防衛需求，或是預算是否淪為替美國軍火商消化庫存等核心問題完全缺席。他諷刺，黨內大老們或是擔心赴美「面試」表現，或是忙著在2028大選前搶佔話語權，讓國防議題徹底淪為黨內權力鬥爭與政治表態的秀場，完全忽視了台灣是否正被推向戰場的現實風險。張亞中感嘆國民黨喪失提出不同於民進黨論述的機會，未能說明如何透過改善兩岸關係來避免戰爭。他形容國民黨只是「換一種姿勢走同一條路」，最終贏家仍是美國軍火商，而國民黨則再次證明了靈魂的漂流。他建言，國民黨高層應多喝水保持頭腦清醒，並多補充鈣質「強健膝蓋」，因為若只想向現實投降，未來需要下跪的時間恐怕還很長。