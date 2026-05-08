全台少數獲得國際賽道認證的長榮航空馬拉松賽事將在10月25日舉行，今（8）日於官網開放報名。今年全馬路線將從總統府一路跑到內湖、南港，往年長榮航空馬拉松報名都相當踴躍，今日也一度傳出網站癱瘓，評估會如此熱門原因除了全馬冠軍能單人拿11萬，還有機會抽30張來回機票、5萬元抵用券，與長榮航空無限萬哩遊哩程贈送。以往報名額滿最快的半馬項目，根據長榮航空公布消息，今日開放報名不到兩小時，名額就秒殺額滿。
長榮航空總經理孫嘉明表示，今年長榮航空馬拉松邁入第8屆，是台灣少數獲得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）賽道認證賽事之一，今年首度推出「跑旅航站EXPO」，將於10月22日至10月25日在台北松山文創園區三號倉庫登場，除讓跑者在賽前報到領取物資之外，還能一站式選購各項跑旅商品。
參加者送無限萬哩遊100哩 還有機票可抽
2026長榮馬拉松賽事規畫全程馬拉松、半程馬拉松、10公里和3公里，共2.4萬個名額。報名參賽即可獲得長榮航空ITF線上旅展獨家專案活動代碼購票，最高可享500元優惠，參賽者不限組別跑1公里送無限萬哩遊100哩，另外還可抽機票，共計10張國際線來回機票、20張國內線來回機票，以及長汎假期旅遊抵用券5萬元等大獎。
今年長榮馬拉松賽事將在10月25日舉行，今（8）日17:00開放報名，據傳不到2小時，半馬名額已被搶光，而在截稿前《NOWNEWS今日新聞》實際上報名連結網站上查詢，10公里同樣已額滿，足見其魅力。
華航也有馬拉松 10/31登場
事實上，不僅長榮航空，中華航空同樣會舉辦馬拉松，今年的「2026華航馬拉松-星光夜跑」預計將在10月31日登場，參加者除了有參加禮可拿，同樣可參與抽獎，獎項包含國內、國外航線，且含商務艙、豪經艙之機票共33張。
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2026長榮馬拉松賽事規畫全程馬拉松、半程馬拉松、10公里和3公里，共2.4萬個名額。報名參賽即可獲得長榮航空ITF線上旅展獨家專案活動代碼購票，最高可享500元優惠，參賽者不限組別跑1公里送無限萬哩遊100哩，另外還可抽機票，共計10張國際線來回機票、20張國內線來回機票，以及長汎假期旅遊抵用券5萬元等大獎。
今年長榮馬拉松賽事將在10月25日舉行，今（8）日17:00開放報名，據傳不到2小時，半馬名額已被搶光，而在截稿前《NOWNEWS今日新聞》實際上報名連結網站上查詢，10公里同樣已額滿，足見其魅力。
華航也有馬拉松 10/31登場
事實上，不僅長榮航空，中華航空同樣會舉辦馬拉松，今年的「2026華航馬拉松-星光夜跑」預計將在10月31日登場，參加者除了有參加禮可拿，同樣可參與抽獎，獎項包含國內、國外航線，且含商務艙、豪經艙之機票共33張。