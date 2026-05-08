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台北捷運板南線今（8）日晚間出現一名「不速之客」。有民眾發現，往頂埔方向列車上竟有一條寵物蛇，隨即通報站務人員處理。北捷表示，保全獲報後已上車處理，並在昆陽站將蛇帶下車，後續交由動保單位安置。北捷說明，南港展覽館站保全於晚間6時40分接獲旅客反映，指出板南線一列車內有寵物蛇出現。保全隨即登車查看，並於昆陽站將蛇帶離車廂，行控中心也已同步通報動保處接手後續處理。這起事件曝光後，也有民眾在社群平台分享現場情況，表示該條蛇是從南港展覽館出發的板南線列車上被發現，已在昆陽站被帶下車，當時一旁乘客直接伸手抓起蛇，還說「牠很乖啦」，隨後交給現場工作人員處理。北捷指出，若後續查獲飼主，將依《大眾捷運法》第50條第1項第8款規定，針對未經許可攜帶動物進入站區或車輛內，裁罰1500元。北捷也提醒，旅客若要攜帶寵物搭乘捷運，必須依規定裝籠或裝箱，且包裝須完整穩固。若未依規定辦理，北捷可拒絕運送，也可能依大眾捷運法開罰。消息傳出後，不少網友也質疑，這條蛇體型不小，恐怕不像是單純走失，也有人懷疑可能涉及刻意棄養。不過實際情況仍待後續查明。