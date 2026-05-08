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國防特別條例今（8）日三讀通過7800億版本，該部分僅有政府對政府的採購案，並未納入商購、委製的部分，內容包含台灣之盾、非紅供應鏈、本土無人機等內容。另外，「台美合作計畫」用附帶決議表達支持，可編明年的一般預算。對此，學者認為，現在通過的軍購版本會導致未來飛彈整合、台灣之盾整合出現問題。淡江戰略所副教授林穎佑接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，關於IBSC（整合防空防禦作戰指揮系統）沒有買進的話，這會導致飛彈、台灣之盾系統整合問題。因為IBSC就如同神經般，它是指揮、傳遞的資料鏈，若沒有買這些戰場的指揮系統，會讓在指揮作戰上碰到困境。因為這套系統可以協助美國的愛國者飛彈與台灣的天弓進行整合，但現在沒了這套指揮系統，加上砲彈彈藥未購買，未來可能會造成有車無彈的困境。即便未來分段購買，在時間上也可能造成阻礙。林穎佑指出，防空系統對台灣很重要，但在這次的軍事採購上沒能通過，未來應關注國防部是否另外再提「無人機特別預算」來進行分包。例如無人機部分，國防部恐怕需要再提出多一些資料與編裝戰術戰法，人攜式的無人機反制系統應用，是否會變成車載式無人機系統等，都是未來的關注重點。