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喜鴻假期年度春季線上旅展「GO! 享! 玩!」活動自即日起至5月31日止，祭出「每週三物」、「限量一口價」、「秋冬早鳥預購」、「國旅郵輪滿額回饋」及「全站下單抽豪禮」五大主題，指定行程最高享5折優惠。喜鴻假期指出，近期想出發的旅客可鎖定每週三物與限量一口價，規劃下半年假期則可把握早鳥預購的雙重回饋。活動期間「每週三」於官網同步公開三支精選行程，提供最高5 折的限定優惠價格，數量有限，售完即止。主打行程橫跨日本、韓國、東南亞等熱門目的地，每週都有不同驚喜。針對8 月31日前出發的短線行程，則規劃限量一口價，價格直接標示於頁面，適合隨時準備出發的旅客。席位限量供應，為獨立促銷專案，不與其他優惠併用。「秋冬早鳥預購」則鎖定2026 年9 月至 2027 年出發的指定行程，提供早鳥雙重優惠，短線行程第二人折 NT$6,000，每人再加碼贈 NT$1,000 現金抵用券；長線行程第二人折 NT$12,000，每人再加碼贈 NT$2,000 現金抵用券。為早鳥專屬優惠，不與其他促銷併用。購買指定國內旅遊或郵輪行程也有優惠推出，單筆消費每滿 NT$10,000 即贈 NT$1,000 現金抵用券，依金額累計、不限出發日期。現金抵用券使用辦法與適用範圍詳見官網活動專頁。此外，活動期間凡購買任一團體行程並完成全額付款，即獲得抽獎資格。首獎為奧莉薇閣行李箱乙只。喜鴻假期副總經理鄭詩涵表示：「這次線上旅展從即買即走的限量行程，到下半年的早鳥預購，五大主題一次涵蓋不同出遊節奏的需求。我們希望每位旅客都能找到最適合自己的旅行方式與最佳入手時機。」即日起至 5 月31日，旅客可至喜鴻假期官網線上旅展專區瀏覽完整行程與優惠內容或撥打客服專線洽詢。