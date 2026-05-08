我是廣告 請繼續往下閱讀

美國4月就業報告優於預期，華爾街關注美伊戰爭發展。美股8日開盤上漲，道瓊工業指數開盤後上漲208點，漲幅0.4%。標普500指數上漲0.5%，那斯達克指數上漲0.6%。截至美東時間上午10時5分，道瓊工業指數上漲92.71點或0.19%，暫報49,689.68點；標普500指數上漲52.87點或0.72%，暫報7,389.98點；那斯達克指數上漲322.47點或1.25%，暫報26,128.66點；費城半導體指數上漲426.32點或3.82%，暫報11,587.32點。個股部分，台積電ADR上漲0.3%、輝達上漲2.33%，特斯拉上漲3.6%、英特爾上漲6.91%、AMD上漲6.92%。CNBC報導，美股3大股指均預計本週收高。受科技股財報提振，那斯達克指數本周可望上漲3%。標普500指數可望上漲約2%，連續第六週收漲，而道瓊指數本週迄今僅上漲0.7%。晶片股上漲支撐整體市場上漲，美光上漲近4%、高通上漲6%。美國勞工統計局公佈的數據顯示，上月非農就業人數增加11.5萬人，高於道瓊調查的經濟學家預期的5.5萬人，數據也提振了市場情緒。美國失業率也維持在4.3%的穩定水平，符合預期。投資人一直在等待伊朗對結束中東衝突提案的回應。此前，伊朗官媒7日稱，伊朗正在審查透過巴基斯坦調解人收到的來自美國的訊息，但尚未得出結論。美國國務卿盧比歐8日告訴記者，美國「今天應該會知道一些消息」。