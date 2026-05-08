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▲身為前代迪爵 9 年老車主的藝人馬利歐，在發表會後也升級 26 年式迪爵125，他直呼迪爵真的耐操好顧，且這次在空間、坐墊長度及座高上的升級真的很有感。（圖／翻攝畫面）

堅持「依循消費者市調、聆聽消費者聲音」的研發精神，SYM精準將騎士對省油、耐用、大空間等真實需求落實於產品進化中。三陽迪爵125 自4月10日上市，在短短不到一個月的時間內，接單已突破萬台大關。為感謝消費者支持，26 年式迪爵125首購優惠加碼活動好評再延續，而適逢溫馨五月，也特別針對多款熱銷機種祭出「母親節專屬優惠方案」。26年式迪爵125 升級七大亮點，包含「外型進化」：最美國民車將現代簡約語彙揉入洗鍊線條，徹底告別傳統國民車印象。「省油進化」：省油提升59.7km/L →60.9km/L ；油箱變大5.5L→6.5L ，續航里程提升20%，實現「一杯咖啡錢，騎整月免加油」。「耐用升級」：搭載新一代日本京濱噴射引擎再優化，運轉更順暢，耐用度再提升，維持「耐操、好養」的產品口碑。此外，還有「空間進化」：加大5.5L達37.5L 超大車廂空間更深更寬，260mm 寬敞前置腳空間與可容納 700cc 飲品的前置物空間。「輕巧進化」：全車大幅減重 9 公斤。「舒適進化」：同級最長689mm 坐墊；755mm 低座高設計，無論男女騎士都能輕鬆踏實踩地，安全感十足。「安心進化」：配 SYM 獨家 CBS2.0 連動煞車系統，獲得歐盟安全認證，相較傳統系統可縮短煞車距離達 39%。配合 A.L.E.H. 零後仰懸吊技術，起步更平穩安全。「七大進化亮點」融合了車主期盼，更是巷弄穿梭、接送買菜等短程通勤首選，不僅減輕頻繁停看的油耗負擔，輕巧車身更讓擁擠牽車不再是體力活。搭配三陽汰舊加碼，這波優惠對重視耐操、高 CP 值的家庭非常有感。身為前代迪爵 9 年老車主的藝人馬利歐，在發表會後也升級 26 年式迪爵125，他直呼迪爵真的耐操好顧，且這次在空間、坐墊長度及座高上的升級真的很有感，並大力推薦：「這台車 CP 值高到沒話說，帶給家人的貼心與便利更是無可取代！」為把CP值做到最大值，26年式迪爵125 熱銷優惠再延長，還推出「漂亮一起GO CLBCU、Fiddle LT 為愛加碼」、「與愛同行 Fiddle125 加碼優惠8,000元」、「寵愛媽媽WOO告讚」等多項優惠。