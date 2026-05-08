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立法院今（8）日針對7800億元的國防特別條例藍白版本進行表決，最終以贊成59票、棄權48票通過三讀。表決過程中卻出現意外插曲，前國民黨發言人楊智伃指出，包含柯建銘、沈伯洋、范雲及王定宇等多名民進黨立委，表決當下一度按下贊成燈，現場國民黨立委見狀隨即高喊「民進黨起義來歸」，民進黨團成員才集體將燈號改為棄權。經常評論政治粉專《政客爽》分享影片狠酸，民進黨在表決時顯得緊張混亂，燈號在贊成、滅燈與棄權之間切換，直言綠營大概是覺得支持在野黨版本很「羞恥」。楊智伃也砲轟，民進黨隨後召開記者會痛批該版本「癱瘓國防」、「讓習近平開心」，但若真如其所言，為何沈伯洋、王定宇等立委第一時間會投下贊成票？她質疑民進黨的國防立場並非基於國安，而是看有沒有人當場戳破。藍營強調，國防不應是民進黨的提款機，更不能以「抗中保台」為名規避監督與預算審查，在野黨支持強化防衛能力，但必須確保人民納稅錢花在刀口上，而非對民進黨開出的1.25兆元預算照單全收。楊智伃認為，民進黨這種「被抓包才改口」的行為，證明保衛的是政治劇本而非國家安全，直言「台灣人民才不能接受民進黨虛假的表決、更不能接受民進黨每天拿國防情緒勒索大家。」