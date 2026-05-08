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大樂透今（8）日再度開獎，而且1注獨得1億元，獎落新北市樹林區大安路「人人賀彩券行」。彩券行代理人李小姐受訪時透露，可能狗狗帶財，今天特別多客人帶著愛犬上門，店內還有供奉貝殼廟及彌勒佛，客戶都會先把錢放在彌勒佛上面再摸一下肚子，投注完也會把彩券過一下店內的貝殼廟，希望中大獎。代理人李小姐說，今日特別多客人帶著狗狗來買彩券，有米克斯、也有貴賓狗，尤其貴賓狗特別多，她也會摸一下狗狗，跟狗狗玩一下，超可愛，對於開出1億頭獎很震驚，覺得很突然。不過，這屆店裡曾開過4次刮刮樂頭獎，還有賓果賓果賓果200萬元及大樂透貳獎，這次是第一次開出億元頭獎。除了今天開獎當日很多狗狗光臨，李小姐也透露，店內也有拜貝殼廟，從三芝貝殼廟請來，另還有一尊彌勒佛，很多客人進門都會先把錢放在彌勒佛身上，然後摸一下彌勒佛的肚子，買完彩券後，再把彩券拿到店內貝殼廟過一下，貝殼廟上面也有寫著「人人賀彩券行中頭獎 生意興隆」。