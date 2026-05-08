我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨新竹縣黨部今（8）日傍晚截止議員及鄉鎮市長參選登記，最受矚目的竹北市長鄭朝方並未現身登記連任，該職位目前登記人數掛零。縣黨部對此回應，後續將針對鄉鎮市長人選採徵召方式提名，並保留與地方勢力合作的空間。由於鄭朝方一直被視為挑戰新竹縣長的熱門人選，此舉也引發地方政壇關注，猜測不登記連任是為了參戰新竹縣長選舉。根據媒體報導指出，黨政高層證實鄭朝方已鬆口答應接受黨中央徵召，準備投入新竹縣長選戰，最快下周就會與台北市提名人選一併處理，鄭朝方預計會先正式發表不連任竹北市長的聲明，隨即轉戰縣長選舉。此外，近日鄭朝方出席由新竹縣副縣長陳見賢發起的鄉鎮首長聚餐，且臉書貼文頻繁出現「您的心之所向，就是我的方向」等口號，被外界解讀為參選動作轉趨積極。不過也有媒體報導表示，鄭朝方否認傳言，並且強調相關消息純屬子虛烏有，目前並未正式對外宣布接受徵召。如今國民黨已敲定由立委徐欣瑩出戰新竹縣，民進黨的人選懸而未決，最終是否會由鄭朝方這匹「黑馬」出馬角逐，後續動向仍有待黨中央選對會正式拍板。