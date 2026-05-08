大S（徐熙媛）去年2月在日本染上流感併發肺炎，不幸病逝異鄉，小S花了1年時間才稍微撫平傷痛，今（8）日深夜，小S再度發文私念二姊，抱怨大S生前常常命令她清狗屎、狗尿，「現在想想，妳要我做什麼我都願意」，並附上大S和已故愛犬的合照，相當催淚，不到1小時吸引超過8萬人按讚。
小S怨大S叫她清狗尿 喊話天上姊姊惹人淚
小S表示，大S過去極度疼愛米格魯愛犬「五妹娘」，但五妹娘總是尿在報紙的外面，到處拉屎，自己對牠又愛又恨，而大S對五妹娘只有滿滿的愛，每次大S都會命令大姊和她把五妹娘的屎尿清一下，讓小S心生不滿，「但大S只要一開口，我們就自動變僕人，不知為何？愛吧？現在想想，妳要我做什麼我都願意。」
貼文一發布，大批網友紛紛留言：「我想熙媛和五妹娘都聽到我們的想念了」、「大S真的好漂亮，想念她」、「第一次看到這些照片，好感動...現在她們都在天上團聚了」、「想念永遠不會被遺忘！我們也陪著妳用力的想大S」、「之前妹娘跟大大還在娛樂百分百吃泡泡，真懷念」、「相信大S正抱著妹娘滑著妳的文！」
小S回母校憶起大S 與阿雅拍照特地留空位
小S日前和阿雅回母校華岡藝校錄製《小姐不熙娣》，翻畢業紀念冊和成績單時湧現許多回憶，包括大S的一顰一笑，小S還一度哽咽，事後，她在粉專分享穿著華岡運動外套在校園留影的照片，與阿雅特別將最右邊的位置留給大S，小S寫下：「那時候的我們真的好快樂！好想妳喔珊～每分每秒！」讓不少網友淚崩。
Dee IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
小S表示，大S過去極度疼愛米格魯愛犬「五妹娘」，但五妹娘總是尿在報紙的外面，到處拉屎，自己對牠又愛又恨，而大S對五妹娘只有滿滿的愛，每次大S都會命令大姊和她把五妹娘的屎尿清一下，讓小S心生不滿，「但大S只要一開口，我們就自動變僕人，不知為何？愛吧？現在想想，妳要我做什麼我都願意。」
貼文一發布，大批網友紛紛留言：「我想熙媛和五妹娘都聽到我們的想念了」、「大S真的好漂亮，想念她」、「第一次看到這些照片，好感動...現在她們都在天上團聚了」、「想念永遠不會被遺忘！我們也陪著妳用力的想大S」、「之前妹娘跟大大還在娛樂百分百吃泡泡，真懷念」、「相信大S正抱著妹娘滑著妳的文！」
小S日前和阿雅回母校華岡藝校錄製《小姐不熙娣》，翻畢業紀念冊和成績單時湧現許多回憶，包括大S的一顰一笑，小S還一度哽咽，事後，她在粉專分享穿著華岡運動外套在校園留影的照片，與阿雅特別將最右邊的位置留給大S，小S寫下：「那時候的我們真的好快樂！好想妳喔珊～每分每秒！」讓不少網友淚崩。
Dee IG