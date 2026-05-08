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愛爾麗偷拍案延燒，顧家泌尿科也遭網友質疑院內診療空間設有疑似攝影設備。對此，顧家醫療委任明永聯合法律事務所發布聲明，強調院內裝設的是常規監視設備，目的在於維護醫療安全、保障醫病雙方權益，並非針對特定個案或私密部位拍攝。一名網友今（8）日在社群平台Threads發文表示，自己2024年曾到台北中山顧家泌尿科接受治療，過程中須脫下內褲並由護理人員操作儀器。近期因相關醫美偷拍事件受到關注，他翻找過去在診所拍攝的照片，發現診間牆角疑似有攝影設備，因同意書中未明確提及會錄影，讓他感到不安。顧家醫療則透過律師聲明回應，醫療機構裝設監視設備屬常見安全防護措施，目的在於保障病患就醫環境安全、因應醫療突發狀況，以及在醫病糾紛發生時協助釐清爭議。聲明也指出，院內公共區域及部分診療區域的監視器皆為明顯可見的常規設備，並非隱藏式針孔攝影機。針對外界最關注的隱私問題，顧家醫療強調，院方重視病患個人隱私，除錄影作業本身並非針對特定個案外，也絕無針對特定個案或私密部位進行拍攝。聲明中也提到，依醫療相關規範，院內因治療與安全所需設置的設備，會透過現場告示、就醫流程或書面表單等方式，在病患初次就診時進行告知。現行初診單與部分特定手術同意書，也載有相關條款。顧家醫療表示，若病患明確表達不同意錄影，工作人員會以「實體遮擋鏡頭」方式，停止診療過程中的錄影作業，以保障病患自主權。此外，聲明也指出，所有錄影資料皆受到內部權限控管，影像檔案依規範僅保留3個月即定期銷毀，且影像僅供內部醫療品質控管與紀錄使用，不會外流或挪作其他用途。顧家醫療強調，院方一向秉持專業與誠信原則，所有醫療作業皆依法規執行，並以病患權益與隱私保護為優先。若有不實訊息造成名譽受損，院方將依當事人要求，依法追究相關民、刑事責任。