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針對民進黨立委賴瑞隆抹黑「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」通過7800億元版本一事，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩今(8)日表示，身為立法委員的天職是幫人民看緊荷包，確保每一分國防經費都用在刀口上，而不是淪為特定派系的提款機。她呼籲賴瑞隆回歸理性的預算審查。柯志恩表示，昨天民進黨的小雞們才紛紛跑來要求她「放開來做自己」、表態相挺8000億元的版本，結果今天7800億元的方案順利通過，她反而成了賴瑞隆口中「同歸於盡」的罪人，這種昨是今非的政治操弄，讓人看清民進黨只在乎選舉口水。柯志恩指出，支持高雄的造船、航太與無機等產業發展，本來就應該回歸常態性的「年度預算」來穩定編列與審查，這才是負責任的做法；民進黨政府卻執意要將巨額經費以特別預算包裹，無非是想規避監督。柯志恩進一步表示，賴瑞隆口口聲聲說7800億元是犧牲國家安全，但回顧表決現場，賴瑞隆與他的民進黨夥伴們一度全票支持，這不禁讓人質疑，當時是在打假球還是在騙選票？柯志恩指出，最荒謬的是，民進黨在最後關頭選擇「臨陣脫逃」集體改棄權，最終形成59票贊成、0人反對的局面，如果這份預算真如賴瑞隆所言是「犧牲」，為何他連投下反對票的勇氣都沒有？難道他在立法院不敢反對，離開議場才敢噴政治口水，是為了對黨有個交代？柯志恩強調，大家應該深思，這筆預算裡到底藏了多少茶葉行、鞋廠、菸酒批發商等著賺國防財？柯志恩表示，身為立法委員的天職是幫人民看緊荷包，確保每一分國防經費都用在刀口上，而不是淪為特定派系的提款機。呼籲賴瑞隆停止這種廉價的政治抹黑，回歸理性的預算審查，不要因為不敢違背黨意，就連基本的預算常識都拋諸腦後。