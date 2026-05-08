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▲文佳煐以《之後的我們》成功奪下影后寶座。（圖／翻攝自CHZZK）

韓國《第62屆百想藝術大賞》在今（8）日晚間盛大舉行。今年的影后獎項依然競爭非常激烈，最終由文佳煐打敗高我星、孫藝真、李慧英、韓藝璃等勁敵，以《之後的我們》成功奪得電影部門「最佳女主角」獎項。她感謝導演與搭檔具教煥，讓自己演戲的瞬間都不孤獨。而今年剛好是文佳煐出道20周年，影后獎項也成為她的最大禮物。文佳煐在台上感謝導演金度英，「謝謝導演在現場一起跟我們一起笑一起哭，讓我演戲的每瞬間都不孤獨。」並提到搭檔演員具教煥的電影角色，「恩浩呀，你說沒看到的瞬間也在一起演戲，所以這個獎也是（具教煥）前輩的。」2006年出道的文佳煐，今年也迎來出道20周年，她表示在現場看到很多小時候合作過的導演，承諾：「我以後也會努力好好成長的。」最後文佳煐感謝家人與粉絲，並透露很多觀眾說看了這部電影感到很心動，她感動表示：「我會蒐集這些心動，繼續努力演戲。」文佳煐這次在《之後的我們》中，飾演一位在首爾辛苦發展的大學生，為了自己的夢想努力存活在社群上，她完美展現角色在成長過程中的迷惘、心碎與成熟，讓許多觀眾也沉浸在劇中角色的感情中，細膩演技讓她成功登上影后寶座。