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富采今（8）日召開法說會並公布第1季財報，單季營收52.45億元，季增0.7%、年減6.9%，毛利率11.1%，較前一季明顯回升，營業虧損縮小至3.04億元，歸屬母公司業主淨損1.49億元，每股虧損0.2元。富采表示，今年首要目標是轉虧為盈，預期第2季進入零組件旺季後，營收可望較第1季成長，獲利能力也將逐季改善。展望第2季，感測事業可望受惠筆電人臉辨識與穿戴裝置需求，營收有機會呈現雙位數成長；特殊照明則在植物照明進入旺季，加上UVC產品陸續放量帶動下，也可望有明顯增幅。顯示看板方面，室內外RGB看板需求同步回升，目前訂單能見度已延伸至年底。Micro LED已自第1季開始小量量產，隨良率改善與產能逐步開出，第2季營收可望較首季。公司預期，下半年Micro LED產能將比上半年增加一倍以上，應用也將從透明顯示、AR眼鏡，逐步拓展至車載與穿戴裝置。富采同步推進Micro LED短距離光通訊模組、VCSEL與CW DFB Laser等技術。其中，VCSEL將先從25G、56G等非頂規市場切入；CW DFB Laser量產設備則預計年底到位，最快明年下半年有機會進一步推進量產。公司也看好，光通訊、機器人與場域經濟將成為未來新成長方向。