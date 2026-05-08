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▲基金會舉辦母親節活動。（圖／人安基金會嘉義平安站）

▲義工作品以花型紙雕為底，搭配銀白色珠子，細緻拼貼出愛心圖樣。（圖／人安基金會嘉義平安站）

人安基金會嘉義平安站迎接母親節，5月7日下午5時舉辦「用愛描繪」關懷活動，邀請長年投入公益服務的義工以手作為祝福，送給獨力扶養3名子女、平時靠販售雞蛋糕維生的單親媽媽。此次作品以花型紙雕為底，搭配銀白色珠子，細緻拼貼出愛心圖樣。人安基金會表示，希望透過手作祝福，讓長期在家庭與生計之間奔波的媽媽，能有片刻喘息。今年60歲的義工文櫻姐，年輕時曾赴日本攻讀服裝設計。她回憶，當年在異鄉街頭看見弱勢家庭翻找食物，內心受到很大震撼，返台後便投入公益服務，至今已超過20年。這次她用畫筆傳遞祝福，希望鼓勵同樣在人生路上努力前行的母親。受贈的李女士今年40歲，獨自照顧3名子女，其中最小的孩子才8歲。多年來，她在街頭販售雞蛋糕，無論烈日或風雨，都努力撐起一家人的生活。對她而言，這份母親節畫作不只是祝福，也像是一股提醒自己繼續往前走的力量。人安基金會嘉義平安站長期提供防飢、防寒避暑、防病及就業輔導等服務，陪伴弱勢家庭與生活陷困者度過難關。母親節前夕，基金會邀請社會大眾一起支持單親媽媽與弱勢家庭，每月918元即可幫助一個家庭多一份穩定。愛心專線：(05) 225-5713 ，劃撥帳號：50434710（戶名：人安基金會，備註端午）。