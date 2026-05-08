東南亞國家協會（ASEAN）領導人今（8）日在峰會中通過多項重要文件，其中一項減輕美伊戰爭衝擊的緊急應變計劃，將包括協調緊急燃料共享以及撤離中東地區的百萬名東協勞工。
美聯社報導，第48屆東協峰會今天在菲律賓中部都會宿霧（Cebu）舉行。菲律賓是受美伊戰爭引發油價飆升衝擊最嚴重的國家之一，為因應全球經濟逆風，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）下令取消峰會傳統的奢華儀式與盛大排場。
東協這項應變計畫呼籲採取多項行動，包括可能在今年內批准一項為「協調緊急燃料共享」鋪路的協議、規劃區域電網與燃料儲備，並將該地區的石油來源多元化。推廣電動車的使用，以及研究包括民用核能在內的新技術，也都是該項危機計畫的一部分。
小馬可仕指出，這些應變步驟將立即實施，但建立區域燃料儲備和電網是一項複雜的工程，可能需要很長時間，包括燃料儲備要集中單一地點還是分散在整個東協、允許各國交易電力的區域電網已研議多年仍僅實現相當低的水準，但各國領袖沒有退縮，「大家都深陷痛苦，且都想擺脫現狀，因此致力於讓這項計畫成功。」
東協領袖面臨的核心難題之一，是若中東地區再度爆發大規模衝突，該如何從當地撤離超過百萬名的東協勞工與居民。自2月28日戰爭爆發以來，已有多名東南亞公民在衝突中喪生。
東協領袖們發表聯合宣言，呼籲11個成員國共享資訊，並加強與國際組織的協調，以確保受災地區東協國民的安全與福祉。小馬可仕示警，美伊戰爭暴露了東南亞國家面對外部衝擊的脆弱性，並警告即使戰爭現在結束，經濟復甦也可能需要數年時間。
東協領袖在會中也討論了主要的區域熱點，包括涉及北京的南海主權爭議、已持續五年的緬甸內戰，以及近期泰國與柬埔寨之間的邊境衝突。會中也通過多項文件，進一步加強東協在海事、氣候變遷與AI應用等重要領域上的合作。
目前東協成員國除菲律賓外，還包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、新加坡、泰國與越南。東帝汶則於去年10月被正式接納為正式成員。
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東協這項應變計畫呼籲採取多項行動，包括可能在今年內批准一項為「協調緊急燃料共享」鋪路的協議、規劃區域電網與燃料儲備，並將該地區的石油來源多元化。推廣電動車的使用，以及研究包括民用核能在內的新技術，也都是該項危機計畫的一部分。
小馬可仕指出，這些應變步驟將立即實施，但建立區域燃料儲備和電網是一項複雜的工程，可能需要很長時間，包括燃料儲備要集中單一地點還是分散在整個東協、允許各國交易電力的區域電網已研議多年仍僅實現相當低的水準，但各國領袖沒有退縮，「大家都深陷痛苦，且都想擺脫現狀，因此致力於讓這項計畫成功。」
東協領袖面臨的核心難題之一，是若中東地區再度爆發大規模衝突，該如何從當地撤離超過百萬名的東協勞工與居民。自2月28日戰爭爆發以來，已有多名東南亞公民在衝突中喪生。
東協領袖們發表聯合宣言，呼籲11個成員國共享資訊，並加強與國際組織的協調，以確保受災地區東協國民的安全與福祉。小馬可仕示警，美伊戰爭暴露了東南亞國家面對外部衝擊的脆弱性，並警告即使戰爭現在結束，經濟復甦也可能需要數年時間。
東協領袖在會中也討論了主要的區域熱點，包括涉及北京的南海主權爭議、已持續五年的緬甸內戰，以及近期泰國與柬埔寨之間的邊境衝突。會中也通過多項文件，進一步加強東協在海事、氣候變遷與AI應用等重要領域上的合作。
目前東協成員國除菲律賓外，還包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、新加坡、泰國與越南。東帝汶則於去年10月被正式接納為正式成員。
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