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▲柳海真以《王命之徒》奪得電影部門的大獎。（圖／翻攝自CHZZK）

韓國《第62屆百想藝術大賞》在今（8）日晚間完美落幕，最後電影部門的大獎由《王命之徒》的柳海真獲得。他在台上不敢相信表示，本來以為可以得影帝，但沒能拿到，沒想到最後能得這麼大的獎，並感謝觀影的千萬觀眾，「讓我重新見識到了劇院的活力。」柳海真奪下大獎後，在台上直呼不敢相信，他坦言一開始對影帝抱著小小希望，但被朴正民以《醜得要命》拿下，沒想到最後自己能得到大獎。他感動表示就算只得配角獎也很滿足，「配角也可以，只要可以用心演戲就好。但能這樣得到大獎，我真的很感謝。」柳海真也感謝觀看《王命之徒》的千萬觀眾，「讓我重新見識到了劇場的活力，能得到大家的關心，感到很開心。」柳海真還表示，因為導演張恆俊與朴志訓的精湛眼神演技，才能讓他能在演戲時更加投入。最後他提到今年1月過世的演員安聖基，「他曾告訴我演員演戲的時候當然要努力，但重要的是沒有作品的時候要怎麼生活。」感謝對方讓自己可以繼續努力演戲。《王命之徒》故事以朝鮮第六代君王端宗的歷史悲劇為背景，描述1457年，為了讓貧困村民得以生存，村長嚴興道（柳海真 飾）試圖將清泠浦打造成流放地，卻在迎來被迫退位、年幼遭流放的君王李弘暐（朴志訓 飾）後，逐漸發現這場選擇牽動的不只是政治，更是一段無法逃避的人性考驗。