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▲章若楠甩開弱女子形象，也有不少武打動作。（圖／Disney+）

楊洋、章若楠、方逸倫、張予曦等人主演的《雨霖鈴》將於5月13日在Disney+ 上線，是一部兼具磅礴武打、家國權謀、與俠義深情的武俠史詩片。楊洋飾演的展昭，是經典的武俠片角色，為此他特別訓練，笑說很多高難度動作，實在虐得不輕。《雨霖鈴》故事以北宋時代為背景，御前四品帶刀護衛展昭（楊洋 飾）在一次意外中結識了逃婚離家的玲瓏山莊大小姐霍玲瓏（章若楠 飾），以及以盜入俠的「錦毛鼠」白玉堂（方逸倫 飾）。三人志同道合、出生入死，並試圖揭破襄陽王的謀反陰謀。展昭無疑是華人觀眾心中傳承一代又一代的武俠符號，對於接下這個承載無數人記憶的角色，楊洋坦言既興奮又珍惜：「知道自己要出演展昭之後，心情是非常開心的。之前參加綜藝時也曾扮演過展昭的造型，覺得自己和展昭非常有緣分。之前也深知這個角色有很多優秀的前輩們為觀眾呈現了許多不同版本，所以這次我也希望能為觀眾帶來一個全新的南俠展昭的故事。」為了讓展昭的武打呈現達到更高規格，楊洋在拍攝期間全力投入，接受武術組導演秦鵬飛的嚴格訓練。他笑說：「秦鵬飛導演給我虐得不輕，展昭有很多高難度動作，其中有一個在兩船之間完成的大橫叉，都是秦導設計的。和他合作非常開心，他也帶給了我一種全新的武俠武打感受。所有工作人員都非常認真，也很好地保護我們每一位演員。」製片人侯鴻亮在親自接開選角幕後故事，道出楊洋與展昭之間深層的氣質共鳴：「楊洋這個演員本身和展昭這個人物特別貼合。今天的社會特別繁雜，訊息也特別繁雜，你能不能保持內心的清明、你能看破，但依然能保持內心的方向，我覺得這就是展昭在今天的價值。」除楊洋外，侯鴻亮同樣對章若楠給予高度評價。他提到，章若楠在電視劇《凡人歌》中的出色表現正是促成雙方二度攜手的關鍵，並形容她「是一個特別生動的人」，期待她所詮釋的霍玲瓏能為觀眾帶來驚喜。《雨霖鈴》將於5月13日在Disney+ 獨家上線。同時，迪麗熱巴、陳飛宇領銜主演，講述四百歲鬼王與少年將軍宿命糾纏的話題戲劇《白日提燈》已在Disney+ 熱播中；由白鹿、丞磊主演的古裝權謀劇《莫離》亦即將登場，講述葉府的長女被迫與身負殘疾的王爺成婚，兩人從相互試探、各懷復仇之志，到並肩破局、生死相依，權謀與深情交織，值得期待。