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▲韓國巨星安聖基、李順載照片出現在《百想藝術大賞》大螢幕，台下看到淚崩。（圖／chzzk.naver）

▲柳演錫負責今年百想的追思環節表演，邊唱邊落淚。（圖／chzzk.naver）

第62屆《百想藝術大賞》今（8）日晚間除了頒獎，也特別安排追悼環節，由柳演錫與導演李炳宇共同表演，當台下藝人看到已故的安聖基、李順載、全裕成照片出現在大螢幕，以及出現「你們沒有忘記我的臉吧？」的聲音，台下林秀晶、朴志訓、玄彬、孫藝真、潤娥、金高銀、李炳憲、廉惠蘭、張度練、李秀智、韓藝璃全都被拍到落淚的畫面。百想下半場有一段緬懷化作天上星星的藝術界傳奇人物環節，當「回到我們的故鄉吧」、「是我啊，你們沒有忘記我的臉吧？」等逝者安聖基、李順載、全裕成生前的聲音出現，讓在場演員瞬間鼻酸，朴志訓、金高銀通通哭到不行。林秀晶今晚憑藉《下流大盜》拿下女配角，她的媽媽今年1月過世，發表感言就哽咽道出：「媽媽離開後，感覺世界都停住了。」當一看到過世的前輩照片出現在大螢幕，她也被拍專注看著舞台落淚的畫面，現場氣氛十分沉重。李順載自1956年出道以來，主演過《許浚》、《李祘》、《搞笑一家親》、《衣袖紅鑲邊》等無數經典之作，演戲生涯70年來，始終是韓國戲劇與舞台界的代表領袖，有最強綠葉、國民爺爺的封號。但去年（2025）11月25日病情惡化下安詳辭世，享耆壽91歲，消息一出，不只是粉絲與同業，甚至到整個韓國文化藝術界都悲痛不已。安聖基也是南韓知名影帝，今年因為噎到住院，病情後續不樂觀並於1月5日辭世，享壽75歲，出殯時由鄭雨盛、李政宰捧遺照，影帝薛景求、朱智勛、趙宇振、朴哲民、劉智泰、朴海日等人負責抬棺，可見其尊貴地位。全裕成是韓國喜劇教父，以《搞笑演唱會》、《Humor No. 1》等節目聞名，但去年（2025）因氣胸症狀惡化，9月25日病逝醫院，享壽76歲。