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母親節將至，許多人除了向現實生活中的媽媽表達感謝，也會想起韓劇裡那些令人印象深刻的「媽媽角色」。《NOWNEWS今日新聞》也特地整理韓劇中最具代表性的「國民媽媽」演員名單，除了「請回答系列」專用媽媽李一花以外，金美京演過超過70次母親角色，還有李姃垠、金海淑等人，每一位幾乎都有讓觀眾印象深刻的經典作品。提到韓劇「國民媽媽」，許多人第一個想到的就是李一花。她最具代表性的角色，莫過於《請回答1988》中的德善媽媽，真實又充滿生活感的演技，讓觀眾彷彿看到自己的母親。事實上，她在《請回答1997》、《請回答1994》也飾演母親角色，因此被韓網封為「請回答系列媽媽專業戶」。另一位觀眾熟悉的媽媽則是金美京，她曾在《繼承者們》、《又，吳海英》、《她的私生活》以及《哈囉掰掰我是鬼媽媽》等多部作品中飾演母親角色，演出媽媽超過70次。無論是溫柔型媽媽，還是嘴硬心軟的家長形象，都能自然詮釋，因此被不少韓媒稱為「韓劇最熟悉的媽媽」。近年討論度極高的「國民媽媽」代表，還有李姃垠。她以舞台劇演員出身，後來透過電影《寄生上流》受到全球關注。在《山茶花開時》、《如此耀眼》等作品中都展現極具生活感的母親演技，擅長演出沉默卻深沉的情感，常常讓觀眾看到鼻酸。尤其在《山茶花開時》中假裝失智，實則靠自己的方式守護女兒孔曉振的劇情令人印象深刻。金海淑從20幾年前開始，就長年飾演媽媽角色，被韓媒和觀眾封為「國民媽媽始祖」，能演活寬容仁慈的母親角色，也常扮演反差的惡毒奸詐母親。代表作包括《冬季戀歌》、《Start-Up》與《機智醫生生活》等。尤其在《機智醫生生活》中演出柳演錫的媽媽，是她近年最廣為人知的角色。雖然不是永遠站在主角位置的人物，媽媽們卻靠著多年累積的演技與角色魅力，成為韓劇中不可或缺的重要存在。對許多觀眾而言，只要看到她們出現在畫面裡，就像看到熟悉的母親身影，忍不住也想跟著叫一聲「媽媽」呢！