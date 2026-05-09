中央氣象署今（9）日表示，今天受到東北季風影響，宜蘭地區以及北海岸有局部大雨發生的機率，氣象署也針對宜蘭縣、新北市2地發布大雨特報，民眾外出記得攜帶雨具。氣象粉專「天氣風險公司」也分析這週末天氣呈現系統性變化，北東地區今天有感降溫，而母親節開始水氣減少，全台天氣逐漸回穩，下週溫度又要飆回31度高溫。
今變天新北市、宜蘭縣大雨特報！北部有感降溫「早晚溫差也大」
氣象署表示，今天受到東北季風影響，迎風面的東半部地區、桃園以北、恆春半島水氣仍多，有局部短暫陣雨；東半部有局部較大雨勢會發生，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。氣象署也針對新北市以及宜蘭縣發布大雨特報，影響時程到今天上午結束，民眾外出記得攜帶雨具。
溫度方面，北部以及宜花有感降溫，高溫約22度至25度；中部及台東高溫約27度至29度；南部高溫則還是有30度至34度。早晚溫差比較大，夜晚清晨中部以北、宜蘭低溫約20度至22度；南部及花東低溫約23度。
母親節週末天氣預測一圖速懂！下週氣溫飆升衝破31度
氣象粉專「天氣風險公司」也針對母親節週末天氣，以一張圖說明預報資訊，表示這週末至下週一台灣天氣將呈現明顯的系統性變化。今天受到東北季風影響，北部與東部地區水氣偏多，容易出現局部短暫陣雨，氣溫約在21至23度之間；中南部則相對穩定，白天高溫可達27至31度，但午後山區仍有零星降雨。
「天氣風險公司」提到，週日母親節隨著東北季風減弱，台灣轉為偏南風型態，水氣減少，全台天氣逐漸回穩，北部白天氣溫回升至29度左右，中南部高溫約29至31度，僅山區午後因熱對流作用有局部短暫雨；下週一偏南風逐漸增強，加上午後熱對流發展，白天高溫顯著上升，北部與中部約29至30度，南部甚至可達31度，紫外線偏強，午後山區容易出現雷陣雨。「天氣風險公司」也提醒民眾，週六外出帶傘、下週一記得防曬。
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氣象署表示，今天受到東北季風影響，迎風面的東半部地區、桃園以北、恆春半島水氣仍多，有局部短暫陣雨；東半部有局部較大雨勢會發生，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。氣象署也針對新北市以及宜蘭縣發布大雨特報，影響時程到今天上午結束，民眾外出記得攜帶雨具。
溫度方面，北部以及宜花有感降溫，高溫約22度至25度；中部及台東高溫約27度至29度；南部高溫則還是有30度至34度。早晚溫差比較大，夜晚清晨中部以北、宜蘭低溫約20度至22度；南部及花東低溫約23度。
氣象粉專「天氣風險公司」也針對母親節週末天氣，以一張圖說明預報資訊，表示這週末至下週一台灣天氣將呈現明顯的系統性變化。今天受到東北季風影響，北部與東部地區水氣偏多，容易出現局部短暫陣雨，氣溫約在21至23度之間；中南部則相對穩定，白天高溫可達27至31度，但午後山區仍有零星降雨。
「天氣風險公司」提到，週日母親節隨著東北季風減弱，台灣轉為偏南風型態，水氣減少，全台天氣逐漸回穩，北部白天氣溫回升至29度左右，中南部高溫約29至31度，僅山區午後因熱對流作用有局部短暫雨；下週一偏南風逐漸增強，加上午後熱對流發展，白天高溫顯著上升，北部與中部約29至30度，南部甚至可達31度，紫外線偏強，午後山區容易出現雷陣雨。「天氣風險公司」也提醒民眾，週六外出帶傘、下週一記得防曬。