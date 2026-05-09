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美國最新公布的非農就業數據優於預期，加上市場仍憧憬美國、伊朗終將停戰，以及英特爾（Intel）等科技股及AI熱潮持續帶動，美股主要指數週五全收紅，那斯達克指數、費城半導體指數明顯大漲。綜合《CNBC》等外媒報導，美國勞工統計局公佈的數據顯示，上月非農就業人數增加11.5萬人，高於經濟學家預期的5.5萬人，美國失業率也維持在4.3%的穩定水平，符合預期，這些數據有利於提振市場情緒。另一方面，投資人持續觀望伊朗對於美國結束戰爭的提案回應。在這之前，伊朗官媒曾表示，德黑蘭正在審查透過第三方巴基斯坦收到的美國訊息，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）週五透露，應該當天就會得知一些消息。8日收盤，美股道瓊工業指數上漲12.19點或 0.02%，報49609.16 點；那斯達克指數上漲440.88點或1.71%，報26247.08點；標普500指數上漲61.82點或0.84%，報7398.93點；費城半導體指數大漲614.51點或5.51%，報11775.50點。焦點個股方面，蘋果據報與英特爾達成初步的晶片製造協議，後者股價躍升約13.9%；其他科技股如美光（Micron Technology, Inc.）表現亦相當強勁，當天股價狂飆15.52%。油價部分，由於荷姆茲海峽附近再度爆發軍事衝突，推升國際油價走揚，西德州原油期貨（WTI）微幅上漲0.64%至每桶95.42美元，布蘭特原油期貨則漲1.23%，每桶收報101.29美元。