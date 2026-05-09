美國國防部（又稱戰爭部）8日開始陸續公布與不明飛行物體（UFO）、不明空中現象（UAP）相關的文件及檔案，目前的資料最早可追溯至1940年代。五角大廈強調，此舉是因川普（Donald Trump）總統致力於最大限度提高資訊透明度，讓公眾最終能針對釋出的資訊自行做判斷，也提供給民間機構深入研究，政府無法對所觀測到的現象本質做出確切定論。
綜合《CNN》等外媒報導，這批文件概述了美國數十年來、對不明空中現象目擊事件的各種調查，來自美國政府各部門的UAP影片、照片和原始文件，現在都集中在同一個地方，無需任何權限即可閱覽，而且每隔幾週就會發布新材料。
從目前網站上的資料來看，其中一份文件記錄了1969年7月，阿波羅11號太空船技術小組報告在任務期間，觀察到的異常現象，列出太空人在那次登月任務中的3項觀察結果，包括：前往月球途中發現一個物體、艙內出現閃光，返程途中看到一道強光等等。
同年11月的阿波羅12號任務，太空人賓（Alan LaVern Bean）向任務控制中心回報，聲稱看到了「閃光」正飛向太空。
另一份文件則是1972年NASA通過阿波羅17號任務拍攝到的照片，內容是3個呈三角形排列的光點，五角大樓在附註欄標記稱，目前對於這一異常現象的性質尚未達成共識，但初步分析表明，它可能是實體。
此外，檔案裡還包含1947年12月、1948年11月的通報資料，內容是關於對圓盤型飛行物的一系列目擊。
報導還提到今年2月，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）曾在接受podcast節目訪問時被問到外星人，當時他回答自己相信有外星人，可沒親眼見過，引發不小的轟動，被認為是對外星生命確實存在的「權威承認」。
儘管歐巴馬事後已在IG上發文澄清，強調自己擔任美國總統期間，真的沒看過任何證據，表明外星人已經與地球接觸，他之所以相信外星人存在，是由於宇宙浩瀚無垠，地球之外存在其它生命的機率並不低，但現任總統川普仍補刀批他「洩露機密資訊」。
美國國防部也不忘發布免責聲明，強調這些文件中的「描述性」、「估計性」用語，反映了報告撰寫者的主觀解釋角度，不應被解釋為對實際發生情況的最終指示。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
同年11月的阿波羅12號任務，太空人賓（Alan LaVern Bean）向任務控制中心回報，聲稱看到了「閃光」正飛向太空。
另一份文件則是1972年NASA通過阿波羅17號任務拍攝到的照片，內容是3個呈三角形排列的光點，五角大樓在附註欄標記稱，目前對於這一異常現象的性質尚未達成共識，但初步分析表明，它可能是實體。
此外，檔案裡還包含1947年12月、1948年11月的通報資料，內容是關於對圓盤型飛行物的一系列目擊。
報導還提到今年2月，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）曾在接受podcast節目訪問時被問到外星人，當時他回答自己相信有外星人，可沒親眼見過，引發不小的轟動，被認為是對外星生命確實存在的「權威承認」。
儘管歐巴馬事後已在IG上發文澄清，強調自己擔任美國總統期間，真的沒看過任何證據，表明外星人已經與地球接觸，他之所以相信外星人存在，是由於宇宙浩瀚無垠，地球之外存在其它生命的機率並不低，但現任總統川普仍補刀批他「洩露機密資訊」。
美國國防部也不忘發布免責聲明，強調這些文件中的「描述性」、「估計性」用語，反映了報告撰寫者的主觀解釋角度，不應被解釋為對實際發生情況的最終指示。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。