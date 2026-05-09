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向太怒轟向佑女友 放話「這輩子不認媳婦」

李毓芬一夜掉粉172萬 再掀「買粉」爭議

晚安小雞遭柬方打臉 再發聲：不是為流量編故事

《NOWNEWS今日新聞》今（9）日為讀者整理今天娛樂新聞搶先看：向華強、向太家族的千億資產分配再掀討論，向太更首度公開對二兒子女友表達強烈不滿；消失許久的李毓芬則因IG粉絲暴跌，再度陷入「買粉」爭議；另外，晚安小雞面對柬埔寨官方駁斥後，也再度發文反擊，強調自己並非為流量編故事。香港影壇大亨向華強與向太（陳嵐）家族資產驚人，近日向太受訪時談及家產分配，再度引發外界關注，她透露為避免兩個兒子未來敗光家業，早已設立家族信託基金，並指定大兒媳郭碧婷擔任管理人，等同掌握向家財政核心地位，向太更大讚郭碧婷個性穩重、值得信任，甚至連珍貴珠寶收藏都預計留給第三代。不過，相較於對郭碧婷的滿意，向太對二兒子向佑的現任女友則毫不留情，她直言兒子交往後不僅越來越消沉，甚至開始疏遠家人、脾氣暴躁，認為女方完全沒有正面幫助。向太更氣憤表示：「我要這種女人做媳婦幹麼？」甚至放話即使向佑執意結婚，她也絕對不會承認對方身分，婆媳關係提前降到冰點。女星李毓芬即將迎來41歲生日，近年卻幾乎神隱演藝圈，沒想到近日因IG粉絲數暴跌，再度成為話題焦點，她過去IG追蹤人數曾飆破1047萬，一度超越不少華語天王天后，甚至只輸給TWICE成員子瑜。不過近期隨著Instagram大規模清除幽靈帳號，她的粉絲數瞬間掉到875萬，等於短短時間蒸發172萬人。事實上，李毓芬近年簽約新東家後動向始終神祕，2022年推出單曲〈再見公主〉時，MV更在短短20天突破破億點閱，引發不少網友質疑背後宣傳操作。加上她社群內容長期缺乏生活互動，幾乎只剩工作宣傳，因此「買粉」傳聞始終未停。如今IG大清洗後數字驟降，也讓相關爭議再度被翻出討論，不少粉絲則留言敲碗，希望她早日回歸推出新作品。網紅晚安小雞日前在薔薔Podcast節目《薔栗膠》中，大談自己2024年在柬埔寨服刑時的經歷，內容包括「鉛筆插肛門」、「女囚特殊服務」等驚人內幕，引發高度關注。不過相關說法隨即遭柬埔寨西哈努克省監獄局公開駁斥，痛批內容全是捏造，呼籲外界不要被誤導。面對官方強硬反擊，晚安小雞8日再度透過社群發長文回應，強調所有內容都是自己親眼所見、親身經歷，他表示監獄內部存在大量需要靠金錢打點的灰色規則，從水電、吃飯到放風都與金錢有關，「很多黑暗都藏在制度縫隙裡」。對於外界因過去爭議質疑他的真實性，他也坦言能理解，但仍希望大家能把「過去犯過錯的他」與這次經歷分開看待，整起事件持續在網路上掀起熱議。