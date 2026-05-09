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立法院8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，藍白挾人數優勢，拋下1.25兆政院版本，改讓7800億的折衷方案過關。對此，資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫示警，在中國威脅持續擴散之際，放眼整個第一島鏈，只有台灣在最危險的時刻選擇縮手。矢板明夫8日深夜在臉書粉專發文，以近年日本、菲律賓為例，講述這2國都在持續增加軍費，日本的防衛預算更突破GDP 2%，還大量採購長程巡弋飛彈，在沖繩與西南群島持續部署兵力，顯示「台灣有事，日本有事」早已不只是口號；而菲律賓的小馬可仕政府也在強化與美軍的合作，以便在南海正面應對中國壓力。矢板明夫直言，日菲2國都清楚，面對強權，退讓並不會換來和平，只有讓對方知道你敢抵抗，才能降低戰爭風險。然而，台灣這次被刪減的預算，很多集中在國防自主、無人機與本土供應鏈，問題不只是少了幾千億，而是會直接影響台灣剛起步的軍工產業，更嚴重的是，這會打擊第一線官兵的士氣：「當前線軍人每天面對越來越大的壓力，後方卻還在把國防當成政治攻防的工具，傳遞出的訊號其實非常危險。」矢板明夫警告，國際社會一定也在觀察，這幾年，美國、日本、歐洲之所以持續支持台灣，一個重要原因就是相信台灣有守護自己的決心，但若是連台灣自己都不願意投入足夠資源，盟友心裡一定疑惑，自身都不願意全力防衛家園，為什麼要別人的孩子替你承擔風險，而國際政治是很現實的，其他國家會不會幫助台灣，很大程度取決於台灣願不願意先站出來。最後，矢板明夫也提醒，中國一定也看在眼裡，當日本、菲律賓都在加強軍備，唯獨台灣是反方向在削減預算時，中共很可能會誤判，認為台灣社會的防衛意志正在鬆動，歷史上很多戰爭都不是因為實力差距，而是因為錯判對方不敢反抗，和平從來不是靠示弱換來的，真正能避免戰爭的方法，是讓對手知道你有能力，也有決心戰鬥到底。