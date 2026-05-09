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▲李毓芬IG粉絲數從1047萬暴跌至875萬。（圖／翻攝自李毓芬IG@leeyufen）

女星李毓芬近年鮮少公開露面，社群平台更新頻率也明顯降低，沒想到近日卻因IG粉絲數大幅下滑，再度成為外界討論焦點，原本擁有超過千萬追蹤者的她，近期被網友發現粉絲人數突然減少超過百萬，從原本約1047萬跌至875萬，短時間內蒸發172萬粉絲，驚人變化讓不少人相當震驚，再度引發粉絲質疑她「買粉」的嫌疑。李毓芬已經4個月沒有公開露面，近日有人發現她的IG一口氣蒸發172萬人，讓不少人再度質疑她「買粉」。事實上李毓芬過去以女團「Dream Girls」成員身分打開知名度，即便單飛後，人氣依舊維持高檔，近幾年她的IG追蹤數成長速度異常驚人，一度突破千萬大關，在華語女藝人中名列前茅，甚至超越不少天王天后級人物。當時她的粉絲數僅次於韓國女團成員子瑜，也讓外界對她社群聲量感到相當好奇。除了粉絲數快速增加，李毓芬2022年推出單曲〈再見公主〉時，同樣引發高度討論，該歌曲MV在短短20天內突破上億觀看次數，目前累積點閱更超過1.7億，成績相當驚人，不過由於她當時並未積極公開宣傳，加上數據成長速度過快，因此網路上也開始出現「買粉」、「灌流量」等質疑聲浪，相關討論多年來始終沒有停歇。近期IG官方持續清理異常帳號與幽靈用戶，不少名人的追蹤數都出現波動，而李毓芬的帳號更被發現是變化最明顯的案例之一，短時間內減少超過172萬追蹤者，也讓許多網友推測，消失的大部分可能都是長期未使用或非真實帳號。由於數字落差實在太大，因此迅速掀起網友熱烈討論。事實上，李毓芬自從簽約新公司後，公開活動與作品量都大幅減少，社群內容也多以工作照片為主，鮮少分享生活近況，與粉絲互動明顯下降，加上她已經將近4年沒有推出全新作品，近期更長達數月未更新動態，讓許多支持者相當擔心她目前狀況，隨著41歲生日即將到來，不少粉絲也紛紛留言，希望她能早日回歸螢光幕前。