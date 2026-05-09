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網紅晚安小雞近期登上藝人薔薔Podcast節目，大談自己2024年在柬埔寨遭關押期間的經歷，引發外界高度關注。他在節目中提到監獄內部疑似存在暴力對待、金錢交易，甚至爆出「女囚服務」等敏感內容，消息曝光後迅速在網路發酵，也讓柬埔寨當地官方罕見出面回應痛批晚安小雞造謠，對此晚安小雞再發長文，堅稱全是親身經歷。針對晚安小雞的說法，柬埔寨西哈努克省監獄局隨即發布正式聲明，強調相關爆料與實際情況完全不符，批評內容是「憑空捏造」，並呼籲外界不要輕信未經證實的資訊。官方態度相當強硬，試圖澄清監獄管理與執法形象，也讓這場爭議迅速升高成跨國話題。面對外界質疑與官方否認，晚安小雞昨（8）日再度透過社群平台發表長文回應，他強調自己所描述的一切，都是在柬埔寨監獄中親眼所見、親身感受到的事情，並非為了製造話題或流量刻意編造，他表示自己理解柬埔寨政府在國際壓力下需要維持形象，但仍認為有必要說出那些曾經發生在自己身上的經歷。晚安小雞在文中提到，當時在警局與監獄生活期間，就連吃飯、用水、放風等基本需求，都可能需要透過金錢打點才能獲得較好待遇，他認為很多問題未必來自高層制度，而是基層執行過程中長期存在的灰色地帶與腐敗現象：「很多黑暗其實都藏在制度縫隙裡。」外界很難真正理解裡面的狀況。由於晚安小雞過去曾捲入造假風波，因此這次爆料後，不少網友仍持保留態度，對此他也坦言能理解大家的不信任，但希望外界能將過去爭議與這次事件分開看待。他更感性表示，自己最難受的並不是被質疑，而是想到那些可能曾在異鄉受苦、甚至沒有機會發聲的人。