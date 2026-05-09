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香港演藝圈大亨向華強與妻子向太（陳嵐）多年來累積驚人財富，外傳家族資產早已突破2千億元台幣，而這筆龐大財產未來由誰掌管，一直都是外界關注焦點。近日向太受訪時，再度談到家族財產安排，除了大讚大兒媳郭碧婷深得自己信任，更罕見重砲批評二兒子向佑的女友，甚至直接表態：「這輩子都不會承認她。」言論曝光後立刻引發熱議。向太過去就曾透露，自己並不打算讓兩個兒子直接接手龐大家業，擔心年輕人衝動行事，恐怕會影響家族長期累積的成果。因此夫妻倆早已提前規劃資產安排，成立家族信託基金，希望透過制度保障後代生活與企業運作。而在這項規劃中，郭碧婷被指定為管理者，也代表她在向家的地位相當穩固。據了解，向太不只欣賞郭碧婷個性沉穩，對她的處事態度與家庭觀念也相當滿意，甚至將部分珍藏珠寶留給孫子女。外界普遍認為，這項安排形同讓郭碧婷掌握家族未來的重要資源，也被視為真正的「向家守門人」。相較於對郭碧婷的疼愛與信任，向太談到二兒子向佑的現任女友時，態度則完全不同。她透露，對方年紀比向佑還大，但交往後，兒子不但沒有成長，反而逐漸變得消極、缺乏動力，甚至開始疏遠家人，脾氣也變得暴躁，讓她相當不能接受。向太更直接指出，自己看媳婦從來不在乎外貌與年齡，最重要的是對方是否能帶給另一半正向影響。她認為，一段感情如果只會讓男人越來越沒有上進心，那這段關係就失去了意義，因此才會對兒子的戀情如此反感。談到這段戀情時，向太毫不掩飾情緒，甚至直言：「對兒子沒有幫助，只有拖累，我為什麼要接受這種媳婦？」語氣相當強硬，她也進一步表態，就算未來向佑堅持與女友結婚，自己也不會認可對方身分，態度可說相當決絕。這番言論曝光後，也讓不少網友認為向太已經提前與準媳婦「公開切割」，甚至形容這段婆媳關係還沒正式開始，就已經跌到谷底。外界也開始好奇，未來向佑是否會因感情問題，與家族產生更大裂痕。