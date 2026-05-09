近來直式手機短劇在中國相當火熱，尤其是所謂的霸道總裁系列，但除了劇情漏洞，就連在海外也衍伸出不少亂象。泰國清邁警方週五在杭東縣一間小屋逮到8名中國人非法拍攝直式短劇，最高恐面臨100萬泰銖的罰款。
根據《曼谷郵報》報導，清邁警方週五突襲檢查杭東縣一處民宅，因為接獲通報稱，有一群中國公民在當地秘密拍攝短劇，抵達後果然發現多名中國籍工作人員，男女都有，外加1名泰國翻譯。
警方表示，這群人無法出示任何合法拍攝許可，也沒有依照泰國法律規定，讓政府官員在場監督拍攝作業，何況這些中國籍人士是以觀光客身分入境的，根本沒有工作證明。
在偵訊過程中，1名被稱為「Wei」的女性坦言，自己是製作人兼演員，正在拍攝一部直式短劇，這是一種當前相當流行的短影音模式，而之所以選擇清邁，是因為當地觀光產業發達，也很受中國遊客歡迎。
報導指出，在泰國進行影視製作必須遵守 《2008年電影與錄影法》，除了開拍前須獲得相關單位核准以外，也要有官方人員在場監督，防止作品被扭曲或出現可能損害泰國國家形象的內容，若違反規定，最高可處100萬泰銖罰款。
目前，8名中國籍人士已被帶往杭東警察局，面臨非法工作的指控。警方並透露，情資顯示，很可能還有其他類似團體，正以相同方式滯留泰國從事非法拍攝，調查仍在持續進行中。
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警方表示，這群人無法出示任何合法拍攝許可，也沒有依照泰國法律規定，讓政府官員在場監督拍攝作業，何況這些中國籍人士是以觀光客身分入境的，根本沒有工作證明。
在偵訊過程中，1名被稱為「Wei」的女性坦言，自己是製作人兼演員，正在拍攝一部直式短劇，這是一種當前相當流行的短影音模式，而之所以選擇清邁，是因為當地觀光產業發達，也很受中國遊客歡迎。
報導指出，在泰國進行影視製作必須遵守 《2008年電影與錄影法》，除了開拍前須獲得相關單位核准以外，也要有官方人員在場監督，防止作品被扭曲或出現可能損害泰國國家形象的內容，若違反規定，最高可處100萬泰銖罰款。
目前，8名中國籍人士已被帶往杭東警察局，面臨非法工作的指控。警方並透露，情資顯示，很可能還有其他類似團體，正以相同方式滯留泰國從事非法拍攝，調查仍在持續進行中。