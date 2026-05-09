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建立熱區數據 應用於候鳥救援

天豐新能源宣布代表雲林離岸風場，連續執行5年的「黑面琵鷺衛星追蹤計畫」，建立全球最完整黑面琵鷺飛行資料庫、並率先建立「衛星追蹤結合第一線巡守與救援」的合作先例，近日榮獲台灣最具指標性的「2026遠見ESG企業永續獎」中的「環境友善」項目得獎，是唯一獲獎的離岸風電企業。《黑面琵鷺衛星追蹤計畫》為台灣離岸風電產業建立國際性科學實證的開創性專案，以產業職能建立研究架構基礎，並與屏東科技大學孫元勳教授團隊合作，對瀕危候鳥導入新式追蹤科技，透過高精度定位、飛行高度、遷徙路徑與行為模式等四大關鍵前端數據，進行「蒐集—交叉套疊—現勘檢核」等分析，從建立風場與鳥類活動互動的科學實證基礎。自2021年起，五年追蹤逾70隻個體、累積127條亞太遷徙軌跡，建立全球最完整黑面琵鷺飛行資料庫，迴避行為分析結果與國際研究一致，顯示候鳥可主動避開風場，撞擊風險極低；此計畫突破了台灣過往文獻不足、生態風險長期停留於推測的限制。另外，團隊將從數據中辨識出的黑面琵鷺「新潛在棲地熱區」，無償提供給台灣離岸風場資助的巡守計畫、與台南市野鳥學會和黑面琵鷺保育學會，率先建立「衛星追蹤結合第一線巡守與救援」的合作先例，並與亞太區普查平台串連。天豐新能源執行長Patick Lammers表示，他們致力於將願景落實為可具體驗證的成果，也展現出離岸風場將科學實證與環境責任納入專案設計，讓每一座風機與在地社群、各方利害關係人與全球夥伴共築出長遠的生態合作體系。雲林離岸風場於2025年正式商轉進入運維階段，為天豐新能源在亞太地區第一個正式營運的專案，未來也將持續拓展全球離岸風電布局，其中976.5MW德國Gennaker專案為下一個旗艦里程碑，預計2026年完成FID、2028年完工，將成為德國波羅的海最大離岸風場。