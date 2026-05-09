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總統賴清德日前突破中共惡意封鎖，成功出訪我國非洲友邦史瓦帝尼（Eswatini），引發全球高度關注。對此，對此，陪同賴總統訪史的總統府秘書長潘孟安昨（8）日表示，台灣的韌性如同楊逵在《壓不扁的玫瑰》所寫，在困境中茁壯成長，當從返國專機看見我國空軍F-16戰機伴飛的那一刻，他深切體認到「和平不是等來的」，唯有具備防衛家園的決心與能力，才能真正守護台灣。潘孟安在社群平台發文說，總統出訪史瓦帝尼三天的時間，才過了不到一個禮拜，體感上卻像是過了一整個月，返國後的這幾天裡，團隊一刻也沒鬆懈，持續緊鑼密鼓地與以色列、日本、巴拉圭等國家的夥伴碰面，於是一路這樣到了週末晚上，才有時間沉澱過去一週發生的種種，「這一趟前往史瓦帝尼的路，走得很遠，也走得很不容易」。潘孟安說，有人形容這是一場驚心動魄的出訪，但對他來說更是情義深重的遠航，說不緊繃是騙人的，而在這整趟過程中，他心中更多的是難以名狀感謝，感謝國安、外交團隊扛住壓力，用最縝密的安排與推演完成任務；感謝史瓦帝尼堅定不移的支持，特別是札杜莉副總理，陪著他們來回上萬公里的飛行距離，這件事很難輕描淡寫帶過，那是一份很重很重的情義；感謝理念相近的友盟國家，在許多關鍵節點提供協助；感謝所有國人同胞的相挺，成為我們出訪在外最有力的後盾，「有些壓力是看得見的，有些是悄悄來的，讓你不確定下一步還能不能走」。潘孟安提到，他一直很喜歡楊逵在《壓不扁的玫瑰》中寫的一個意象：「在很重的水泥塊底下，它竟能找出這麼一條小小的縫，抽出枝條來，還長著這麼一個大花苞」，這正是台灣人的韌性，在困境中茁壯成長，台灣不能因為被打壓，就放棄走向世界。潘孟安說，直到踏上史瓦帝尼的土地那一刻，他才真的意識到，台灣在這片土地上留下的東西，不是這幾天才有的，農耕隊、醫療團、教育合作，那些幾十年前就來到這裡的台灣人，用他們的時間和專業，一點一點累積出今天我們站在這裡的理由，「那些痕跡很安靜，卻比任何儀式都更有分量」。「台灣是世界的台灣，這句話不是一句口號！而是世界的現在進行式」，潘孟安說，台灣走向世界，不是為了跟誰對抗，也不是為了證明什麼，只是一個正常國家的元首，去拜訪友邦、表達感謝、深化合作，這本來就是很自然的事，更是作為一個國家的基本權利。潘孟安說，當返國的飛機逐漸接近台灣，看見F-16出現那一刻，他知道他們到家了，「我往窗外看，我想這輩子都忘不了親眼看見那一刻的感動與激動」。潘孟安強調，和平不是等來的，也不是期待誰的施捨，它需要台灣有準備，有能力，也有守住家園的決心，路很難走，「但我們不會放棄，台灣人也將繼續永遠勇敢與堅定的走向世界」。