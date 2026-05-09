「2026新北河濱蝶戀季」今（9）日在板橋蝴蝶公園正式登場，新北市政府高灘地工程管理處表示，今年以「漫舞花間」為主題，結合花藝地景、夜間燈飾、市集，今明兩天也有MOMO家族等表演活動。而最吸睛的亮點莫過於園區內多座大型布丁狗裝置。《NOWNEWS今日新聞》整理表演卡司、板橋蝴蝶公園交通等資訊一次看。

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🟡「2026新北河濱蝶戀季」主要資訊：

展期：2026年5月9日(六)～2026年5月24日(日)

地點板橋蝴蝶公園(新北市板橋區環河西路四段18號)

夜間光雕時間：首日依當日活動時間調整，其餘展期期間為18：00

▲「2026新北河濱蝶戀季」場域圖（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供）
▲「2026新北河濱蝶戀季」場域圖（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供）
▲「2026新北河濱蝶戀季」今（9）日在板橋蝴蝶公園正式登場，今年園區內將有多座大型布丁狗裝置。。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供）
▲「2026新北河濱蝶戀季」今（9）日在板橋蝴蝶公園正式登場，今年園區內將有多座大型布丁狗裝置。。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供）
▲「2026新北河濱蝶戀季」今（9）日在板橋蝴蝶公園正式登場，今年有多座大型布丁狗裝置。。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供）
▲「2026新北河濱蝶戀季」今（9）日在板橋蝴蝶公園正式登場，今年有多座大型布丁狗裝置。。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供）
🟡「2026新北河濱蝶戀季」兩日表演卡司：

📍5月9日：
集夢所Dreamoresoul、大頭哥哥泡泡秀、活力舞集、魏品勻（David Wei）、MOMO家族櫻花姐姐等接力登場，晚間則邀來U:NUS成員吳昱廷（AuZTIN）壓軸演出。

📍5月10日：
板橋高中管樂社、當代舞蹈團、張倚瑄（guä）、POPPHONE SINGERS斑馬線人聲樂團、新象創作劇團等演出內容，讓整個週末從白天一路熱鬧到晚上。

▲「2026新北河濱蝶戀季」兩日活動與時間表、表演卡司。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供）
▲「2026新北河濱蝶戀季」兩日活動與時間表、表演卡司。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供）
🟡「2026新北河濱蝶戀季」聯名大型布丁狗：

新北市政府高灘地工程管理處表示，5月9日、5月10日拍照打卡上傳，有機會獲得布丁狗派對帽(每日限量150份)。

5月9日活動再加碼，開幕首日晚間只要排隊就能夠領取神秘嘉賓限量發送的康乃馨。

🟡「2026新北河濱蝶戀季」限量手作體驗活動：

📍5月09日：
16：00 － 17：00 生態玻璃球DIY/( $250/人)
18：00 － 19：00 牙刷刷染手提袋DIY/($220/人)

📍5月10日：
16：00 － 17：00 可愛苔球DIY/($250/人)
18：00 － 19：00 擴香石DIY/($250/人)

▲「2026新北河濱蝶戀季」晚上有燈飾，同樣相當漂亮。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供）
▲「2026新北河濱蝶戀季」晚上有燈飾，同樣相當漂亮。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供）
▲「2026新北河濱蝶戀季」夜間有燈飾裝飾，預期將吸引民眾紛紛合影。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供）
▲「2026新北河濱蝶戀季」夜間有燈飾裝飾，預期將吸引民眾紛紛合影。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供）
🟡「2026新北河濱蝶戀季」交通：

📍開車前往 :
導航「蝴蝶公園地景花海」，沿著環河西路四段→江子翠橫移門→右轉進入江翠停車場即可抵達會場。

📍搭捷運：
江子翠捷運站五號出口→搭乘藍17、藍31及仁愛幹線→五福新村站下車→導航「蝴蝶公園地景花海」步行約7分鐘即可抵達會場。


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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。