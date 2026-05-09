「2026新北河濱蝶戀季」今（9）日在板橋蝴蝶公園正式登場，新北市政府高灘地工程管理處表示，今年以「漫舞花間」為主題，結合花藝地景、夜間燈飾、市集，今明兩天也有MOMO家族等表演活動。而最吸睛的亮點莫過於園區內多座大型布丁狗裝置。《NOWNEWS今日新聞》整理表演卡司、板橋蝴蝶公園交通等資訊一次看。
🟡「2026新北河濱蝶戀季」主要資訊：
展期：2026年5月9日(六)～2026年5月24日(日)
地點：板橋蝴蝶公園(新北市板橋區環河西路四段18號)
夜間光雕時間：首日依當日活動時間調整，其餘展期期間為18：00
🟡「2026新北河濱蝶戀季」兩日表演卡司：
📍5月9日：
集夢所Dreamoresoul、大頭哥哥泡泡秀、活力舞集、魏品勻（David Wei）、MOMO家族櫻花姐姐等接力登場，晚間則邀來U:NUS成員吳昱廷（AuZTIN）壓軸演出。
📍5月10日：
板橋高中管樂社、當代舞蹈團、張倚瑄（guä）、POPPHONE SINGERS斑馬線人聲樂團、新象創作劇團等演出內容，讓整個週末從白天一路熱鬧到晚上。
🟡「2026新北河濱蝶戀季」聯名大型布丁狗：
新北市政府高灘地工程管理處表示，5月9日、5月10日拍照打卡上傳，有機會獲得布丁狗派對帽(每日限量150份)。
5月9日活動再加碼，開幕首日晚間只要排隊就能夠領取神秘嘉賓限量發送的康乃馨。
🟡「2026新北河濱蝶戀季」限量手作體驗活動：
📍5月09日：
16：00 － 17：00 生態玻璃球DIY/( $250/人)
18：00 － 19：00 牙刷刷染手提袋DIY/($220/人)
📍5月10日：
16：00 － 17：00 可愛苔球DIY/($250/人)
18：00 － 19：00 擴香石DIY/($250/人)
🟡「2026新北河濱蝶戀季」交通：
📍開車前往 :
導航「蝴蝶公園地景花海」，沿著環河西路四段→江子翠橫移門→右轉進入江翠停車場即可抵達會場。
📍搭捷運：
江子翠捷運站五號出口→搭乘藍17、藍31及仁愛幹線→五福新村站下車→導航「蝴蝶公園地景花海」步行約7分鐘即可抵達會場。
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展期：2026年5月9日(六)～2026年5月24日(日)
地點：板橋蝴蝶公園(新北市板橋區環河西路四段18號)
夜間光雕時間：首日依當日活動時間調整，其餘展期期間為18：00
📍5月9日：
集夢所Dreamoresoul、大頭哥哥泡泡秀、活力舞集、魏品勻（David Wei）、MOMO家族櫻花姐姐等接力登場，晚間則邀來U:NUS成員吳昱廷（AuZTIN）壓軸演出。
📍5月10日：
板橋高中管樂社、當代舞蹈團、張倚瑄（guä）、POPPHONE SINGERS斑馬線人聲樂團、新象創作劇團等演出內容，讓整個週末從白天一路熱鬧到晚上。
新北市政府高灘地工程管理處表示，5月9日、5月10日拍照打卡上傳，有機會獲得布丁狗派對帽(每日限量150份)。
5月9日活動再加碼，開幕首日晚間只要排隊就能夠領取神秘嘉賓限量發送的康乃馨。
🟡「2026新北河濱蝶戀季」限量手作體驗活動：
📍5月09日：
16：00 － 17：00 生態玻璃球DIY/( $250/人)
18：00 － 19：00 牙刷刷染手提袋DIY/($220/人)
📍5月10日：
16：00 － 17：00 可愛苔球DIY/($250/人)
18：00 － 19：00 擴香石DIY/($250/人)
📍開車前往 :
導航「蝴蝶公園地景花海」，沿著環河西路四段→江子翠橫移門→右轉進入江翠停車場即可抵達會場。
📍搭捷運：
江子翠捷運站五號出口→搭乘藍17、藍31及仁愛幹線→五福新村站下車→導航「蝴蝶公園地景花海」步行約7分鐘即可抵達會場。