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▲《穿著Prada的惡魔2》劇組當時在時裝秀現場實景拍攝。（圖／摘自IMDb）

南韓女星文佳煐昨（8）日以《之後的我們》奪下《第62屆百想藝術大賞》影后，迎來出道20周年的她，過去演出不少影視作品，像是《女神降臨》、《偉大的誘惑者》等，甚至驚喜現身電影《穿著Prada的惡魔2》，雖鏡頭一晃而過、非常短暫，但仍掀起話題，網友也大讚：「其實她超會演！」、「沒想到《穿著Prada的惡魔2》只出現一秒的客串小角色，有一天也會拿到百想女主。」文佳煐有著亮眼外型和氣質，深受各大品牌喜愛，去年她出席米蘭時裝週Dolce&Gabbana秀場，正拍攝《穿著Prada的惡魔2》的梅莉史翠普也驚喜現身，並與她一同坐在秀場最前排，一旁還有NCT成員道英、史丹利圖奇（Stanley Tucci）等名人，而梅莉史翠普與文佳煐同框畫面曝光立刻引起網友熱議。事實上，《穿著Prada的惡魔2》劇組當時在時裝秀現場實景拍攝，因此與文佳煐一同看秀的畫面也被剪進電影中，即使鏡頭畫面僅稍微帶過，但文佳煐的氣場與美貌仍掀起關注。另外，梅莉史翠普事後透露，「那是我生平第一次出席時裝秀，對我來說也是驚喜。」昨晚文佳煐成功奪下百想影后，今年剛好是她出道20周年，這個獎項也成為她的最大禮物，對此文佳煐台上也承諾：「我以後也會努力好好成長的。」除了感謝導演與搭檔具教煥，她也謝謝家人、粉絲們的支持，直呼：「我會蒐集這些心動，繼續努力演戲。」