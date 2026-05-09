南韓女星文佳煐昨（8）日以《之後的我們》奪下《第62屆百想藝術大賞》影后，迎來出道20周年的她，過去演出不少影視作品，像是《女神降臨》、《偉大的誘惑者》等，甚至驚喜現身電影《穿著Prada的惡魔2》，雖鏡頭一晃而過、非常短暫，但仍掀起話題，網友也大讚：「其實她超會演！」、「沒想到《穿著Prada的惡魔2》只出現一秒的客串小角色，有一天也會拿到百想女主。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
文佳煐現身米蘭時裝秀　與梅莉史翠普同框看秀

文佳煐有著亮眼外型和氣質，深受各大品牌喜愛，去年她出席米蘭時裝週Dolce&Gabbana秀場，正拍攝《穿著Prada的惡魔2》的梅莉史翠普也驚喜現身，並與她一同坐在秀場最前排，一旁還有NCT成員道英、史丹利圖奇（Stanley Tucci）等名人，而梅莉史翠普與文佳煐同框畫面曝光立刻引起網友熱議。

事實上，《穿著Prada的惡魔2》劇組當時在時裝秀現場實景拍攝，因此與文佳煐一同看秀的畫面也被剪進電影中，即使鏡頭畫面僅稍微帶過，但文佳煐的氣場與美貌仍掀起關注。另外，梅莉史翠普事後透露，「那是我生平第一次出席時裝秀，對我來說也是驚喜。」

▲《穿著Prada的惡魔2》劇組當時在時裝秀現場實景拍攝。（圖／摘自IMDb）
▲《穿著Prada的惡魔2》劇組當時在時裝秀現場實景拍攝。（圖／摘自IMDb）
文佳煐迎出道20年　奪百想影后成最大禮物

昨晚文佳煐成功奪下百想影后，今年剛好是她出道20周年，這個獎項也成為她的最大禮物，對此文佳煐台上也承諾：「我以後也會努力好好成長的。」除了感謝導演與搭檔具教煥，她也謝謝家人、粉絲們的支持，直呼：「我會蒐集這些心動，繼續努力演戲。」


相關新聞

百想追思過世巨星！傳奇們留聲「你們沒忘記我的臉吧」逼哭所有人

《王命之徒》柳海真奪百想大獎！感謝觀眾：我以為會拿影帝但沒有

柳承龍柳海真一起得百想大賞！回憶30年前辛酸史：從沒想過能獲獎

朴正民想不到自己是百想影帝！一臉問號走上台：為什麼頒獎給我啊

王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...