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韓籍啦啦隊女神李珠珢日前在浪LIVE直播，一場收益近百萬，還有一名網友出手抖內近40萬台幣，受到熱烈討論。李珠珢回到棒球場上人氣依舊，昨（8）晚她在IG分享應援影片，只見她綁著俏皮馬尾，一邊賣力跳舞，結果卻突然忘記動作，害羞笑了一下，還用中文寫下，「我是小笨蛋啦！」不少粉絲又被她可愛暈了。李珠珢在IG分享應援片段，一開始對動作都很熟悉，扭腰擺臀，不時舉起雙手和觀眾席的球迷互動，表情也很活潑可愛，嘴巴也不時哼著歌，看起來相當投入卻不小心忘記動作，跳了和其他成員不一樣的橋段，她馬上發現並修正，還害羞地笑了一下，隨後重新找回節奏。李珠珢用中文寫下「我是小笨蛋啦」，讓許多粉絲又戀愛了，直呼她實在太可愛，「被珠珢小公主的可愛爆擊」、「可愛爆棚」、「跳錯時的表情好可愛」、「超可愛的小鴨」。李珠珢的高人氣從留言區就可以看得見，除了中文之外韓文也非常多，日文、英文也都有，影片PO出不到一天就有48.6萬次觀看，300多則留言。李珠珢6日晚間在直播平台「浪LIVE」展開來台首場直播，開播短短10分鐘就吸引粉絲瘋狂斗內，收到400萬鑽，換算約近50萬元台幣，超狂人氣甚至一度讓留言區癱瘓。面對粉絲熱情支持，頻用中文道謝，還要大家別花太多錢，「只要常來直播陪我就好！」並宣布未來仍會繼續開播，希望每個月能和粉絲在線上見到5、6次。