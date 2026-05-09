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▲朴寶英（如圖）打敗金高銀、朴智賢、申惠善與林潤娥等勁敵，榮獲視后寶座。（圖／翻攝自CHZZK）

韓國《第62屆百想藝術大賞》在昨（8）日晚間圓滿落幕，其中被稱為「死亡之組」的視后，由朴寶英以《未知的首爾》一人分飾4角的精湛演技拿下。她也哽咽上台訴說感言，並在最後引用劇中名台詞：「昨天已經過去，明天還沒到來，今天還是未知數，我們好好的過今天吧。」鼓勵所有和劇中的「未知」與「未來」一樣逃避和躲藏的人。這段話也讓Threads友狂轉發，感動直呼：「真的棒。」朴寶英昨日在百想中，勇奪視后寶座。她一上台就哽咽訴說台詞，其中最後一句：「想對在世界上像鹿和寄居蟹一樣的人說，昨天已經過去，明天還沒到來，今天還是未知數，我們好好的過今天吧。」讓許多因《未知的首爾》得到些許治癒的網友再度受到感動，直接轉發到Threads大讚：「她真的好棒！」、「寶英每次的感言都好感人」、「每次都期待寶英的獲獎感言，每一次都能重新療癒人。」鹿與寄居蟹在劇中代表了「逃避」與「懦弱」，由於朴寶英飾演的未知因挫折而躲在房間避不出門，外婆為了鼓勵她曾說道：「如果一頭鹿為了躲避獅子而逃跑，就變成垃圾嗎？如果一隻寄居蟹，因為害怕被吃掉而躲起來，就叫膽小鬼嗎？」認為逃避跟懦弱躲起來，其實也是為了活下去的表現，「不管看起來多可悲，多糟糕，為了活下去所做的努力，都是一種勇敢。」這句話意思是「鹿躲避獅子」與「寄居蟹躲避捕食」的行為，都只是「想活下來」的本能，而非「懦弱」，用來慰藉在繁忙與恐懼中自我攻擊、否定的人們，告訴大家偶爾「躲起來」喘息、尋求生存方式不是懦弱，而是為了更好地活下去。《未知的首爾》講述一對外貌完全相同、人生卻完全不一樣的雙胞胎姊妹「未知」與「未來」。妹妹未知曾因受傷中斷田徑夢想，而躲進房間避不出門，之後才因外婆生病，而勇敢踏出家門。姊姊未來則是在首爾大公司上班，但卻成為職場霸凌受害者，為了不去公司，她曾試圖用極端方式讓自己受傷，被未知發現後，決定互換人生。未知代替未來去公司，未來則逃回家鄉，兩人也透過彼此人生，體會到互相的辛苦、找到了繼續活下去的價值。