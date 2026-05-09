高雄流行音樂中心舉辦第五屆「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，今 （ 9）日、明（10） 日兩天的母親節檔期登場，地點就在高流的海音館。高雄流行音樂中心表示，兩日將由黃西田、苗可麗、侯怡君合體主持，並集結「寶島歌王」葉啟田、「金曲歌王」施文彬、「保庇天后」王彩樺等共 11 位實力派卡司。因為逢母親節檔期，現場更準備免費美髮造型、按摩等體驗，憑門票可領取號碼牌即可參加。《NOWNEWS今日新聞》整理兩日卡司、免費美髮、按摩體驗方式、交通資訊等一次看。

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🟡「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會主要資訊：

日期：5月9日、5月10日母親節檔期

地點：高雄流行音樂中心-海音館（高雄市鹽埕區真愛路 1 號）

主題：本屆以「咱攏五吉」為主題，呼應第五屆里程碑，也以臺語諧音寓意「我們都有錢」的祝福。

門票資訊：3388／2880／2680／2280／2088／1680／980（線上購票已全數售罄）

購票連結：ibon 售票

▲「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會現場場域圖（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會現場場域圖（圖／高雄流行音樂中心提供）

🟡「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會主持人與卡司（兩日相同）：

主持人：黃西田、苗可麗、侯怡君

表演卡司：葉啟田、鳥來嬤-吳敏、張秀卿、王彩樺、吳淑敏、施文彬、邵大倫、曹雅雯、陳孟賢、黃露瑤

進場時間：15:00 、開演時間：16:00

▲「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會將於高雄流行音樂中心登場，主持人為黃西田、苗可麗、侯怡君，邀集葉啟田、施文彬等大咖藝人登台，完整卡司先看。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會將於高雄流行音樂中心登場，主持人為黃西田、苗可麗、侯怡君，邀集葉啟田、施文彬等大咖藝人登台，完整卡司先看。（圖／高雄流行音樂中心提供）
🟡「真愛秀．藍寶石大歌廳」免費美髮造型、按摩體驗：

高雄流行音樂中心表示，咱來Se Do、咱來鬆

時間：5月9日、5月10日13:00~15:00

地點：海音館1F大廳

參與方式：憑演出票根可免費體驗憑，演出票根可各免費體驗一次，現場發送號碼牌，數量有限。

▲「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會現場將可免費美髮造型與按摩。（圖／高雄流行音樂中心提供）
▲「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會現場將可免費美髮造型與按摩。（圖／高雄流行音樂中心提供）
🟡「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會票根優惠：
持有「2026 真愛秀．藍寶石大歌廳演唱會」票根，即可至指定合作店家，享受期間限定的專屬優惠。

優惠名單：
FOCUS 13珊瑚廣場GOR’Coffee & Pâtisserie翰林茶館堯平二旭鍋鮮自然  X 卜卜角餃子店爵式 WiJazz Records聲日裏物FANs CAFÉ百瓦哥咖啡 Baiwago Plus Cafe - 高雄高流館在水一方現代居酒屋I'm Fine 我很好酒吧木木咖啡 MUMU CAFE 高流店十二月 Shih Er Yue 粥品 • 茶飲 • 私房菜打鹿岸原住民人文主題餐廳-高流店1928燒肉總鋪 -高流海洋店Vincent's Accordion Studio 手風琴工作室

優惠方式：
出示「2026真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會票根，即可享店家優惠。

🟡「真愛秀．藍寶石大歌廳」交通資訊：

▪️捷運：
可至中央公園站、市議會站或鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵達會場。

▪️輕軌：
光榮碼頭站-靠近珊瑚群舞台
真愛碼頭站-靠近海音、海風等舞台

▪️自行開車與騎車：
汽車：真愛路地下停車場，設有無障礙停車位
機車：請停珊瑚礁群、駁二大義公園平面機車停車場皆設有無障礙停車格。

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。