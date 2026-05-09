高雄流行音樂中心舉辦第五屆「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會，今 （ 9）日、明（10） 日兩天的母親節檔期登場，地點就在高流的海音館。高雄流行音樂中心表示，兩日將由黃西田、苗可麗、侯怡君合體主持，並集結「寶島歌王」葉啟田、「金曲歌王」施文彬、「保庇天后」王彩樺等共 11 位實力派卡司。因為逢母親節檔期，現場更準備免費美髮造型、按摩等體驗，憑門票可領取號碼牌即可參加。《NOWNEWS今日新聞》整理兩日卡司、免費美髮、按摩體驗方式、交通資訊等一次看。
🟡「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會主要資訊：
日期：5月9日、5月10日母親節檔期
地點：高雄流行音樂中心-海音館（高雄市鹽埕區真愛路 1 號）
主題：本屆以「咱攏五吉」為主題，呼應第五屆里程碑，也以臺語諧音寓意「我們都有錢」的祝福。
門票資訊：3388／2880／2680／2280／2088／1680／980（線上購票已全數售罄）
購票連結：ibon 售票
🟡「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會主持人與卡司（兩日相同）：
主持人：黃西田、苗可麗、侯怡君
表演卡司：葉啟田、鳥來嬤-吳敏、張秀卿、王彩樺、吳淑敏、施文彬、邵大倫、曹雅雯、陳孟賢、黃露瑤
進場時間：15:00 、開演時間：16:00
🟡「真愛秀．藍寶石大歌廳」免費美髮造型、按摩體驗：
高雄流行音樂中心表示，咱來Se Do、咱來鬆
時間：5月9日、5月10日13:00~15:00
地點：海音館1F大廳
參與方式：憑演出票根可免費體驗憑，演出票根可各免費體驗一次，現場發送號碼牌，數量有限。
🟡「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會票根優惠：
持有「2026 真愛秀．藍寶石大歌廳演唱會」票根，即可至指定合作店家，享受期間限定的專屬優惠。
優惠名單：
FOCUS 13珊瑚廣場 、GOR’Coffee & Pâtisserie 、翰林茶館 、堯平 、二旭鍋 、鮮自然 X 卜卜角餃子店 、爵式 WiJazz Records 、聲日裏物 、FANs CAFÉ 、百瓦哥咖啡 Baiwago Plus Cafe - 高雄高流館 、在水一方現代居酒屋、I'm Fine 我很好酒吧、木木咖啡 MUMU CAFE 高流店 、十二月 Shih Er Yue 粥品 • 茶飲 • 私房菜 、打鹿岸原住民人文主題餐廳-高流店 、1928燒肉總鋪 -高流海洋店 、Vincent's Accordion Studio 手風琴工作室
優惠方式：
出示「2026真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會票根，即可享店家優惠。
🟡「真愛秀．藍寶石大歌廳」交通資訊：
▪️捷運：
可至中央公園站、市議會站或鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵達會場。
▪️輕軌：
光榮碼頭站-靠近珊瑚群舞台
真愛碼頭站-靠近海音、海風等舞台
▪️自行開車與騎車：
汽車：真愛路地下停車場，設有無障礙停車位
機車：請停珊瑚礁群、駁二大義公園平面機車停車場皆設有無障礙停車格。
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日期：5月9日、5月10日母親節檔期
地點：高雄流行音樂中心-海音館（高雄市鹽埕區真愛路 1 號）
主題：本屆以「咱攏五吉」為主題，呼應第五屆里程碑，也以臺語諧音寓意「我們都有錢」的祝福。
門票資訊：3388／2880／2680／2280／2088／1680／980（線上購票已全數售罄）
購票連結：ibon 售票
🟡「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會主持人與卡司（兩日相同）：
主持人：黃西田、苗可麗、侯怡君
表演卡司：葉啟田、鳥來嬤-吳敏、張秀卿、王彩樺、吳淑敏、施文彬、邵大倫、曹雅雯、陳孟賢、黃露瑤
進場時間：15:00 、開演時間：16:00
高雄流行音樂中心表示，咱來Se Do、咱來鬆
時間：5月9日、5月10日13:00~15:00
地點：海音館1F大廳
參與方式：憑演出票根可免費體驗憑，演出票根可各免費體驗一次，現場發送號碼牌，數量有限。
持有「2026 真愛秀．藍寶石大歌廳演唱會」票根，即可至指定合作店家，享受期間限定的專屬優惠。
優惠名單：
FOCUS 13珊瑚廣場 、GOR’Coffee & Pâtisserie 、翰林茶館 、堯平 、二旭鍋 、鮮自然 X 卜卜角餃子店 、爵式 WiJazz Records 、聲日裏物 、FANs CAFÉ 、百瓦哥咖啡 Baiwago Plus Cafe - 高雄高流館 、在水一方現代居酒屋、I'm Fine 我很好酒吧、木木咖啡 MUMU CAFE 高流店 、十二月 Shih Er Yue 粥品 • 茶飲 • 私房菜 、打鹿岸原住民人文主題餐廳-高流店 、1928燒肉總鋪 -高流海洋店 、Vincent's Accordion Studio 手風琴工作室
優惠方式：
出示「2026真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會票根，即可享店家優惠。
🟡「真愛秀．藍寶石大歌廳」交通資訊：
▪️捷運：
可至中央公園站、市議會站或鹽埕埔站，步行10至15分鐘即可抵達會場。
▪️輕軌：
光榮碼頭站-靠近珊瑚群舞台
真愛碼頭站-靠近海音、海風等舞台
▪️自行開車與騎車：
汽車：真愛路地下停車場，設有無障礙停車位
機車：請停珊瑚礁群、駁二大義公園平面機車停車場皆設有無障礙停車格。