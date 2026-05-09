今（9）日天氣仍受東北季風影響，北台灣天氣偏涼，且有局部短暫陣雨；周日母親節陽光露臉的機率增加，西半部地區大部分轉為多雲到晴天氣，不過東半部、北北基地區午後則仍有局部性的短暫雨，降雨型態屬於間歇性的零星陣雨；下週三至下周五水氣增加，迎風面地區又有下雨機會，安排外出活動要特別留意。
氣象專家林得恩表示，今（9）日周六天氣仍受受東北季風影響，北部、基隆及宜蘭地區天氣整天偏涼；尤其是，桃園以北及基隆地區全天氣溫都只有攝氏20至23度之間，其它地區氣溫也有稍稍下降的趨勢。
降雨部份，由於環境水氣還是比較多的緣故，桃園以北、基隆及宜蘭地區，還有竹苗中部的山區都有局部短暫陣雨的機會，花東地區及南部山區也偶有零星短暫陣雨；其它地區則維持多雲到晴的天氣。
周日氣溫回升！各地回到暖熱天氣
林得恩提到，週日母親節天氣，由於東北季風減弱緣故，氣溫開始有回升趨勢；沒下雨的區域，天氣又會回到暖熱的感覺。降雨部份，因為環境水氣漸減少，陽光露臉的機率增加，西半部地區大部分轉為多雲到晴天氣，而東半部、北北基地區及部分山區午後則仍有局部性的短暫雨，降雨型態屬於間歇性的零星陣雨。整體來看，母親節的天氣，會比前一天還要來的穩定，適合安排戶外慶祝活動。
下周三起新一波鋒面建立！天氣變動度大
中央氣象署提到，下周一、下周二環境轉為東南風，迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。
下周三到下周五環境水氣增加，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區及中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
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降雨部份，由於環境水氣還是比較多的緣故，桃園以北、基隆及宜蘭地區，還有竹苗中部的山區都有局部短暫陣雨的機會，花東地區及南部山區也偶有零星短暫陣雨；其它地區則維持多雲到晴的天氣。
林得恩提到，週日母親節天氣，由於東北季風減弱緣故，氣溫開始有回升趨勢；沒下雨的區域，天氣又會回到暖熱的感覺。降雨部份，因為環境水氣漸減少，陽光露臉的機率增加，西半部地區大部分轉為多雲到晴天氣，而東半部、北北基地區及部分山區午後則仍有局部性的短暫雨，降雨型態屬於間歇性的零星陣雨。整體來看，母親節的天氣，會比前一天還要來的穩定，適合安排戶外慶祝活動。
下周三起新一波鋒面建立！天氣變動度大
中央氣象署提到，下周一、下周二環境轉為東南風，迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，北部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。
下周三到下周五環境水氣增加，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區及中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。