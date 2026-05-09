我是廣告 請繼續往下閱讀

▲申惠善（後）在《莎拉的真偽人生》二搭李浚赫，演技表現又一次受到好評。（圖／翻攝自 X@NetflixKR）

▲朴寶英（如圖）打敗申惠善等勁敵，榮獲今年百想藝術大賞視后寶座。（圖／翻攝自CHZZK）

▲申惠善演技好卻一直沒機會登上百想藝術大賞的視后寶座，粉絲期許她終有一天能獲獎。（圖／翻攝自chzzk）

韓國百想藝術大賞頒獎結果，以《莎拉的真偽人生》角逐視后、獲獎呼聲頗高的申惠善，第3度摃龜，讓粉絲心疼不已，認為她每一次都拿出優異的表現，可是離得獎都差了一點點。今年她敗給《未知的首爾》朴寶英，坐在台下的失落表情被轉播鏡頭拍到，觀眾都替她惋惜。頒獎典禮結果總是幾家歡樂幾家愁，申惠善以《黃金光輝的人生》、《哲仁皇后》、《莎拉的真偽人生》3度入圍百想視后，《哲仁皇后》在評審得票數還拿下第2名、距得獎僅一步之遙，今年她的勝出聲勢也頗被看好，卻又只能坐在台下為別人鼓掌，鏡頭裡的她某個瞬間神情有些哀傷、沒有笑容，失落明顯寫在臉上。不少網友認為申惠善真的可惜，演技出色、表現也好，卻總是遇上超強的對手，以至於和百想大獎無緣。今年的視后之爭，被形容為「死亡之組」，不管哪一位獲獎都是實至名歸，就看誰能得到更多評審的喜愛。申惠善在《莎拉的真偽人生》轉換不同的身分和作風，演技多面，十分亮眼，無奈還是缺了點運氣。也有網友將她擬為金鐘獎上的楊謹華，也是一路入圍一路摃龜，但持續有好的表現，總有一天有機會上台領獎。有的粉絲從申惠善還在演配角時就看著她爬到主演的位置，盛讚她的實力很厲害，對她未來擺脫落選的悲情有信心，更有人稱她已經是「無冕王」，演技就是有品質保證。過去各地頒獎典禮觀眾大都關注誰得獎，轉播鏡頭也只會將焦點放在得獎者上台致詞的感動神情上，可是近年越來越多人改把關注目標放在沒得獎的落選者上，尤其呼聲高卻空手而歸，當下的表情有可能是內心最真實的反應，比以往裝作有風度的假笑更讓人感到有意思，「沒得獎時的表情管理」成為藝人們的重要課題。