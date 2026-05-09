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「平民天后」徐懷鈺近年重返歌壇後，演出邀約不斷，不只在台灣活動頻繁，也積極參與中國各地商演。不過她日前受邀前往中國安徽蚌埠參加大型拼盤演唱會時，卻意外爆出酬勞糾紛。由於主辦單位遲遲未依照合約付款，最後讓徐懷鈺方面決定強硬取消演出，也讓整起事件迅速掀起討論。據了解，徐懷鈺原本受邀參加「黃金時代：2026魅力蚌埠群星演唱會」，同場卡司還包括成龍、林隆璇、阿牛與海來阿木等多位藝人，演出陣容相當豪華。徐懷鈺也早已依照安排飛往當地準備演出，沒想到就在正式登台前，卻傳出主辦方尚未支付約定款項。消息指出，唱片公司期間多次聯繫與催促主辦單位，希望能盡快完成合約付款程序，但對方始終未正面處理，讓團隊相當傻眼，也擔心藝人權益受到影響。面對主辦方遲遲未履行合約內容，徐懷鈺所屬的滾石唱片最終選擇公開發聲，公司透過官方社群表示，徐懷鈺原定於5月4日出席該場演唱會，但由於主辦單位未依合約期限完成付款，在經過多次溝通與催告後，仍未獲得妥善處理，因此決定取消此次演出行程。滾石也強調，這項決定主要是為了保障藝人權益，不希望藝人在未獲得合理保障的情況下登台工作。事實上，徐懷鈺近年靠著節目與演唱活動成功翻紅，不僅話題度回升，也重新累積大量粉絲支持。她復出後陸續參與各類音樂節目與商演活動，經典歌曲依舊擁有高度傳唱度，因此在兩岸市場仍具一定號召力。此次中國演出風波曝光後，也讓外界再次關注近年部分商演市場的付款與合約問題。不少網友認為，藝人辛苦準備演出，本就應該受到基本保障，不能因主辦問題承擔風險。徐懷鈺團隊拒絕「先唱再說」的態度，也獲得不少網友稱讚，認為這次沒有選擇妥協，反而替藝人爭取到應有尊重，部分粉絲更直言，如果主辦單位連最基本的合約付款都做不到，就不該舉辦大型演唱會。而隨著事件持續發酵，也再度引起外界對中國部分商演市場亂象的討論，包括拖欠款項、臨時變更內容等問題，過去其實也曾多次傳出。如今徐懷鈺方面公開拒演，無疑再次替演藝圈敲響警鐘。